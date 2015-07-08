تاسیس مدارس علمیه محوری و قطب/ تقویت ارتباط با اساتید برجسته حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر فرجام در مراسم معارفه معاون جدید آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: تغییر صورت گرفته به لحاظ شرایط جدید مركز مدیریت است و با توجه به تصویب سند چشم انداز این حوزه و تشكیل كارگروه تدوین برنامه ۵ ساله اول و وظایف سنگینی كه بر عهده معاونت آموزش و پژوهش قرار دارد، بنا شد كه فردی كه به همه زوایای این سند اشراف و در مراحل مختلف آن حضور جدی داشته است، در این معاونت حضور یابد.

وی با بیان اینكه مسئولیت برای هیچ فردی دائمی نیست، به ویژگی های تدریس و فعالیت هایی كه در مورد سند چشم انداز حوزه علمیه خراسان توسط حجت الاسلام سید حمید علوی آزیز انجام شده است، اشاره كرد.

مدیر حوزه علمیه خراسان در ادامه ابراز داشت: حوزه قبل از انقلاب با حوزه علمیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت دارد زیرا در آن دوران تنها امر تبلیغ، تحصیل و تدریس به صورتی محدود انجام می شد و این میزان تقاضاهای مختلف و گوناگون از حوزویان وجود نداشت.

وی به اهمیت هماهنگی بین مدارس از نظر مدیریت و برنامه آموزشی اشاره و خاطرنشان كرد: آیین نامه های مربوطه نیز به طور كلی نوشته شده است و امروز سند چشم انداز این حوزه و برنامه ۵ ساله اول باید مورد توجه باشد.

حجت‌الاسلام فرجام بر توجه به امور جاری مانند پاسخ به مراجعات و نامه های اتوماسیون تاكید كرد و اظهار داشت: ارتباط مركز مدیریت با مدارس با نگاه هم افزایی و همراهی باید تاثیرگذار باشد و نظارت و هدایت از سوی مركز مدیریت انجام شود.

وی بر تقویت و افزایش ارتباط اساتید بزرگ حوزه علمیه خراسان تاكید و اظهار كرد: در این صورت انتقال نظرات آنان و نیز فعالیت های انجام شده مركز مدیریت به خوبی صورت می گیرد.

مدیر حوزه علمیه خراسان، شناسایی، راه اندازی و تاسیس مدارس محوری و قطب به عنوان مجتمع های حوزوی را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: باید در مكان هایی كه قابلیت محور شدن به لحاظ توانایی های مختلف را دارد، به سمت ایجاد این مجتمع ها رفت.

وی با بیان اینكه اگر در مركز مدیریت برنامه ریزی هایی مربوط به نخبگان و نگاه نخبگانی در پذیرش، آموزش و ارتقا شكل بگیرد، برای ۲۰ - ۳۰ سال آینده پشتوانه سازی خواهد شد، گفت: علاوه بر كارهایی مانند مدرسه نخبگان، باید در اموری همچون پذیرش نیز سرمایه گذاری كرد.

حجت‌الاسلام فرجام درباره نیروی انسانی معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان نیز اشاره ای داشت و سپس تصریح كرد: كار در این مجموعه به صورت جهادی است و با همین نگاه ان شاء الله فعالیت می كنیم.

حجت الاسلام مهدوی ارفع، معاون سابق آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان نیز در این مراسم به فعالیت های این معاونت در راه اندازی مدارس تحت برنامه، ‌توسعه رشته های تخصصی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی، افزایش آثار ارائه شده به فراخوان پژوهشی طلاب، راه اندازی دوره سفیران هدایت و... در مدت مسئولیت خود اشاره كرد.

وی از تدوین نظام جامع آموزشی در چند روز پیش خبر داد و ابراز امیدواری كرد كه با اجرایی شدن آن، حركت خوبی را در این حوزه شاهد باشیم.

در این مراسم حجت‌الاسلام علوی آزیز، معاون جدید آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان نیز به اولویت های خود نظیر سند چشم انداز و برنامه ۵ ساله اول، امور اساتید، مباحث پژوهشی، رتبه بندی مدارس و... در این معاونت اشاره و ضمن تقدیر از حمایت های حجت الاسلام فرجام در روند كار اداری و مدیریتی خود، خاطرنشان كرد: باید هزینه هایی كه حوزه علمیه برای ما پرداخت كرده است را قدردان باشیم.