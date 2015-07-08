به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با تسلیت به مناسبت بیست‌و یکم رمضان سالروز شهادت حضرت علی(ع) اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای عبودیت و بندگی خدا است و باید از این شب‌ها و روزها به خوبی بهره بگیریم.

وی به ارزش و جایگاه ویژه شب‌های قدر اشاره کرد و ادامه داد: شب قدر شب نزول قرآن است و ارزش دعا و نیایش و قرائت قرآن در این شب‌ها به اندازه هزار ماه است و باید قدر این شب‌ها را بدانیم.

نماینده عسلویه، جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اضافه کرد: باید از همه ظرفیت‌های منطقه برای رشد و توسعه شهرستان استفاده شود.

وی افزود: هم اکنون شاهد حضور مدیران توانمندی در راس سازمان منطقه ویژه و همچنین فرمانداری شهرستان عسلویه هستیم که می‌توانند نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در توسعه این منطقه داشته باشند.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به دیدگاه ویژه وزیر نقت به شهرستان عسلویه، ادامه داد: کارگروهی از سوی وزارت نفت برای توسعه مناطق پیرامونی صنایع نفت و گاز تشکیل شده است که امیدواریم شاهد نتایج مثبت فعالیت‌های این کارگروه باشیم.

وضعیت اشتغال نیروهای بومی عسلویه بهبود می‌يابد

عبدالله نادری فرماندار شهرستان عسلویه نیز ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت امیرالمونین حضرت علی(ع) اظهار داشت: هماهنگی و تعامل و همراهی مسئولان با هم نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت خواهد داشت.

وی به ظرفیت‌های بالای شهرستان عسلویه در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: به منظور اجرای طرح‌ها و برنامه‌های دولت، نشست‌های شورای اداری برگزار می‌شود تا برنامه‌ریزی مناسبی بین دستگاه‌های مختلف صورت بگیرد.

فرماندار شهرستان عسلویه بر لزوم حضور مسئولان در نشست‌های شورای اداری تاکید کرد و افزود: مسئولان باید از فرصتی که در دوران مسئولیت خود دارند برای ارائه خدمات مناسب به مردم استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم از مسئولان انتظار دارند که برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند، ادامه داد: برای ارائه خدمات مناسب، برخورداری از نظم و برنامه بسیار مهم است و باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت طراحی و تدوین شود.

نادری بر لزوم ارائه برنامه یک ساله همه ادارات شهرستان عسلویه تاکید کرد و گفت: باید وضعیت موجود و همچنین وضعیت مطلوب در این برنامه‌ها تشریح شود و راه رسیدن به این وضعیت نیز مشخص شود.

وی به اقدامات صورت گرفته برای توسعه اشتغال در شهرستان عسلویه اشاره کرد و افزود: توسعه تجارت و گردشگری در شهرستان عسلویه می‌تواند نقش بسیار مهمی در راستای رفع مشکلات اشتغال و توسعه کارآفرینی داشته باشد.

فرماندار شهرستان عسلویه تصریح کرد: هر چند نمی‌تواند مشکلات اشتغال را به صورت کامل رفع کرد، ولی تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های منطقه برای رفع مشکلات موجود قدم‌های اساسی برداریم.

مسئولان برای رفع مشکلات عسلویه تلاش کنند

امام جمعه شهرستان عسلویه نیز در این نشست خواستار تلاش ویژه برای رفع مشکلات عسلویه شد و اظهار داشت: برگزاری نخستین نشست شورای اداری شهرستان عسلویه در پارس جنوبی بیانگر توجه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس برای توسعه این منطقه است.

حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد اضافه کرد: یکی از مهمترین وظایف مسئولان در حکومت اسلامی، مسئولیت‌پذیری و وظیفه شناسی است که مسئولان ما باید توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند.

وی با تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام اول شیعیان، تصریح کرد: همه ما باید تلاش کنیم که از مولی متقیان حضری علی(ع) الگو برداری کنیم و آن را در زندگی خود به کار ببندیم.