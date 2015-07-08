به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه این شهرستان، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی از سوی صنعت نفت و دیگر نهادها دولتی به مردم در عسلویه هستیم.

وی با بیان اینکه همه مسئولان باید خدمات ارائه شده را به خوبی به اطلاع مردم برسانند، اضافه کرد: صنعت نفت ارائه خدمات به محیط پیرامونی را به صورت جدی دنبال کرده و در این راستا خدمات قابل قبولی را ارائه کرده است که حاصل آن رضایت‌مندی مردم است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به انتصاب عبدالله نادری به عنوان فرماندار جدید شهرستان عسلویه، ادامه داد: نادری با توجه به شناختی که از این شهرستان و همچنین صنعت نفت دارد، می‌تواند نقش مهمی در توسعه این شهرستان داشته باشد.

وی مردم عسلویه را میزبانانی خوب برای صنعت نفت توصیف کرد و افزود: مردم این منطقه شایسته خدمات فراوانی هستند و ما نیز امیدواریم و تلاش می‌کنیم که با همکاری و همراهی مسئولان شهرستان، خدمات مناسبی به مردم ارائه دهیم.

تولید ۵۵ درصد گاز کشور در پارس جنوبی

یوسفی به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: ۵۵ درصد از گاز کشور در پارس جنوبی تولید می‌شود و شاهد تولید روزانه ۴۴۰ میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی هستیم.

وی به صدور ۳.۳ میلیارد دلار کالا و میعانات گازی طی سه ماهه نخست امسال از منطقه ویژه پارس اشاره کرد و افزود: میزان صادرات منطقه ۲۴ درصد از نظر ارش و ۶۸ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از بهره‌برداری کامل فازهای ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری بخشی از فاز ۱۹ پارس جنوبی نیز وارد مدار تولید خواهد شد.

وی از تکمیل فازهای پارس جنوبی و بسته‌شدن توسعه این فازها تا سال ۹۶ خبر داد و بیان کرد: با در مدار تولید قرار گرفتن کامل فازهای پارس جنوبی، میزان تولید گاز در این منطقه به ۸۸۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه هر فاز پارس جنوبی یک درصد به درامد ناخالص داخلی اضافه می‌کند، گفت: در شرایطی شاهد دستیابی به توسعه شتابان فازهای پارس جنوبی هستیم که سخت‌ترین تحریم‌ها بر علیه صنعت نفت در جریان است.