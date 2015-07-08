داعش مسئولیت انفجار در نزدیکی مسجدی در صنعا را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، داعش با صدور بیانیه ای که در اینترنت منتشر شد، اعلام کرد: این انفجار در انتقام از حوثی که مناطق گسترده ای از یمن را تحت کنترل خود دارند، انجام گرفت.

یک منبع امنیتی در یمن با تاکید بر وقوع انفجار تروریستی در صنعا گفت: خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مسجد «الروضه» منفجر شد.

وی بدون اشاره به تعداد دقیق قربانیان انفجار تروریستی افزود: این حمله تروریستی منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی شد.

این دومین انفجار تروریستی در یک هفته گذشته است که شیعیان یمن را هدف قرار می دهد، در ۳۰ ژوئن نیز در انفجار خودروی بمبگذاری شده ۲۸ نفر از جمله چندین زن شهید شدند و گروهک تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.

تروریست های داعش در ۲۱ مارس گذشته نیز اولین حمله تروریستی خود در یمن را اعلام کردند، در این حمله که تعدادی از مساجد شیعیان هدف قرار گرفت ۱۴۲ نفر شهید شدند.

از سوی دیگر ده نفر در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان که مسجدی در استان لحج را هدف قرار داد به شهادت رسیده و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.