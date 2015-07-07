توصیه به بیماران قلبی برای تزریق واکسن آنفلوانزا

دکتر مسعود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به بیماران قلبی و عروقی توصیه می شود در پاییز این واکسن را تزریق کنند تا دچار مشکل نشوند.

وی با بیان اینکه بیماری های قلبی و عروقی نخستین عامل مرگ و میر در دنیا محسوب می شوند، اظهارداشت: کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و آمار ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در ایران بالاست.

قاسمی ادامه داد: البته طی چند سال گذشته روند تشخیص بیماری های قلبی و عروقی در کشور بسیار خوب بوده و نشان دهنده آن است که مبتلایان بهتر شناسایی شده و تحت درمان قرار می گیرند، بنابراین یک علت بالا بودن آمار ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را می توان در تشخیص دانست.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، از افزایش سن، عوامل ژنتیکی، چربی و فشار خون بالا به عنوان عوامل دخیل در ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی نام برد و گفت: لازم است ریسک فاکتورهایی چون مصرف دخانیات، آلودگی هوا، تغذیه نامناسب، چربی و قند خون بالا مورد توجه قرار بگیرند.

قاسمی همچنین اضافه کرد: امروزه عدم تزریق واکسن آنفلوانزا نیز یکی از ریسک فاکتورهاست و حتما به بیماران قلبی و عروقی توصیه می شود در پاییز این واکسن را تزریق کنند تا دچار مشکل نشوند.