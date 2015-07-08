  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۵:۴۶

تونس در مرزهای خود با لیبی دیوار و خندق می سازد

تونس در مرزهای خود با لیبی دیوار و خندق می سازد

نخست وزیر تونس اعلام کرد که کشورش ساخت دیوار و خندق در مرزهای خود با لیبی را به منظور ممانعت از نفوذ عناصر افراطی شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر تونس در گفتگو با تلویزیون رسمی این کشور عنوان کرد: ساخت دیوار شنی و حفر خندق در مرزهای خود با لیبی را شروع کردیم، این دیوار ۱۶۸ کیلومتری پایان سال ۲۰۱۵ به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه هدف از ساخت دیوار در مرزهای تونس با لیبی ممانعت از نفوذ عناصر افرطی است، افزود: لیبی تبدیل به معظل بزرگی شده است.

الحبیب الصید تاکید کرد: تونس ساخت دیوارهای الکترونیکی در مرزهای خود با لیبی را به رغم هزینه های سنگین آن بررسی می کند و با شرکای خود برای سرمایه گذاری در این زمینه رایزنی خواهد کرد.

گفتنی است مسئولان تونسی پیش از این اعلام کرده بودند که عامل حمله تروریستی در شهر سوسه در اردوگاه های عناصر افراطی در لیبی آموزش دیده بود.

در حمله یک فرد انتحاری به هتلی در شهر توریستی سوسه تونس ده ها نفر کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها گردشگرانی از کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس بودند. داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت.

کد مطلب 2854224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها