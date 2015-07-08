تونس در مرزهای خود با لیبی دیوار و خندق می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر تونس در گفتگو با تلویزیون رسمی این کشور عنوان کرد: ساخت دیوار شنی و حفر خندق در مرزهای خود با لیبی را شروع کردیم، این دیوار ۱۶۸ کیلومتری پایان سال ۲۰۱۵ به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه هدف از ساخت دیوار در مرزهای تونس با لیبی ممانعت از نفوذ عناصر افرطی است، افزود: لیبی تبدیل به معظل بزرگی شده است.

الحبیب الصید تاکید کرد: تونس ساخت دیوارهای الکترونیکی در مرزهای خود با لیبی را به رغم هزینه های سنگین آن بررسی می کند و با شرکای خود برای سرمایه گذاری در این زمینه رایزنی خواهد کرد.

گفتنی است مسئولان تونسی پیش از این اعلام کرده بودند که عامل حمله تروریستی در شهر سوسه در اردوگاه های عناصر افراطی در لیبی آموزش دیده بود.

در حمله یک فرد انتحاری به هتلی در شهر توریستی سوسه تونس ده ها نفر کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها گردشگرانی از کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس بودند. داعش مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت.