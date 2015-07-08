مراسم احیای شب بیست و یک رمضان در سراسر استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین احیای دومین شب از لیالی قدر و شب شهادت امام اول شیعیان با حضور اقشار مختلف مردم با شکوه خاصی در آستان مقدس امامزادگان، مساجد و حسینیه های استان قزوین برگزار شد.

بر همین اساس در برنامه ای هماهنگ، مراسم احیای شب بیست و یکم رمضان و شهادت امام علی(ع) در صحن ۱۶۰ امامزاده و بقعه متبرکه در سراسر استان قزوین با حضور گسترده و باشکوه عزاداران مولای متقیان برگزار شد.

در شهر قزوین نیز مراسم احیا گذشته از تکایا و مساجد شهر به صورت جامع در صحن متبرک امامزاده حسین(ع) چهارانبیاء علیهم السلام، امامزاده اسماعیل(ع)، مسجد ولایت، مسجد امام خمینی(ره)، مسجد امام حسن عسگری(ع) و مسجد جامع مینودر برگزار شد.

همچنین مقبره الشهدای گمنام قزوین در بوستان ملی باراجین نیز میزبان خیل کثیر عزادارانی بود که در جوار ۸ شهید گمنام دفاع مقدس، مراسم احیا و اقامه عزای امیرالمومنین(ع) را برپا داشتند.

در همین رابطه مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهادت حضرت علی(ع) به عظمت شب های قدر می افزاید اگر شب نوزدهم و یا شب بیست و یکم شب قدر باشد، یادآور این نکته است که در این شب همان گونه که یک قرآن صامت نازل می شود و قرآن ناطق نیز عروج می کند.

حجت الاسلام نعمت اللهی یادآورشد: قرآن صامت، همان قرآن مکتوبی است که بر پیامبر(ص) نازل شد اما مراد از قرآن ناطق وجود مبارک حضرت علی(ع) است که در این شب های مبارک به شهادت می رسند و بدین وسیله بر عظمت و اهمیت شب های قدر می افزایند.

حجت الاسلام نعمت اللهی تصریح کرد: برخی معتقدند شب قدر تنها یک مناسبت بوده که در آن نزول "ملائکه و روح" اتفاق افتاده و بعد به پایان رسیده است و ما همانند عید مبعث، عید غدیر فقط بزرگداشت این واقعه مبارک را برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: مفسرین و ارباب معرفت بر این باورند که این برداشت غلطی است و نباید شب قدر را تمام شده پنداشت؛ چرا که قرآن در سوره قدر به صیغه مضارع ذکر می کند: "تَنَزّلُ الملائکةُ وَ الرُّوحُ فيها" و نه به صیغه ماضی که معنای آن دلالت بر استمرار و تکرار نزول ملائکه و روح بر زمین در هر شب قدر دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی می گوید: مراد از "روح" که در سوره قدر ذکر شده است به عقیده برخی"جبرئیلِ روح الامین" است و به عقیده برخی دیگر "نفخه الهی" است که هر لحظه در شب قدر بر جان انسان ها دمیده می شود و این مورد نیز در هر شب قدر چنانکه قرآن فرموده است تکرار می شود.

نعمت اللهی در رابطه با انجام بهترین اعمال توصیه شده در شب قدر گفت: قرآن در این شب تاکید بر فهم و درک دارد چنانکه می فرماید: "ماادراک ما لیله القدر"؛ "توچه می دانی که چیست شب قدر" بنابراین سخن از درک، فهم و درایت است از طرفی نیز آنگونه که در روایات ذکر شده اعمال عبادی مانند نمازها و دعاهای مخصوصی برای این شب وجود دارد، اما آنچه که در لحظات قدر از هر چیز مهم تر و ارزشمندتر است اتصال آدمی از زمین به آسمان است.

وی افزود: اما اگر رابطه قلبی میان خالق و مخلوق نباشد، اگر کسی قدر شب قدر را نداند با انجام همه فرایض توصیه شده باز هم فایده ای بر انجام این اعمال صوری مترتب نیست.

حجت الاسلام نعمت اللهی اظهار داشت: اتصال خالق به مخلوق و رابطه قلبی با پروردگار ممکن است در فردی در قالب دعا روی دهد در دیگری با قرآن به سرگرفتن و یا نماز اتفاق بیفتد اما همه این اعمال مقدس صوری هستند و در اصل باید محتوای آنها یعنی اتصال انسان زمینی به آسمان رعایت شود و این موضوع به فراخور حال افراد است.

وی در پایان بیان کرد: مشخص نبودن شب قدر در میان لیالی ذکر شده، یکی از حکمت های الهی است؛ چرا که خداوند آن شب را مخفی نگه داشته تا بندگان با آمادگی بیشتری به استقبال لیله القدر بروند.