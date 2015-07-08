علی رغم اختلافات به دنبال گفتگو با ویتنام هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، باراک اوباما بعد از دیدار با «نگوین فو ترونگ» دبیر کل حزب کمونیست ویتنام که برای اولین بار در تاریخ به آمریکا رفته است، گفت: در این دیدار برخی اختلافات مربوط به حقوق بشر و آزادی بیان موررد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور آمریکا افزود: اطمینان دارم که گفتگوی دیپلماتیک و اقدامات مشترک باعث به وجود آمدن دستاوردهای مشترک خواهد شد و می توان مشکلات موجود د را حل و فصل کرد.

از سوی دیگر ترونگ از اوباما خواستار سفر به ویتنام شد و رئیس جمهور آمریکا نیز وعده داد که در آینده به این کشور سفر کند.

اوباما با تاکید بر اهمیت حل و فصل مسائل مربوط به دریای چین جنوبی گفت: این مسئله باید طبق قوانین بین المللی حل وفصل شود.

ترونگ نیز گفت: امیدوار است در سفر خود به آمریکا به ایجاد اعتماد و فرصت‌های بیشتر برای بهبود روابط میان هانوی و واشنگتن بپردازد.

این سفر در بیستمین سالگرد عادی ‌سازی روابط میان دو کشور صورت می ‌گیرد. این دو کشور همچنین نگرانی مشترکی درباره جزیره‌ سازی چین در دریای چین جنوبی دارند.

ترونگ در پاسخ به سوالی در مورد رابطه طرفین تصریح کرد: همانند هر رابطه دیگری میان دو کشور در جهان، ویتنام و آمریکا هم درباره پاره‌ ای از مسائل نظیر دموکراسی، حقوق بشر و تجارت اختلافاتی دارند، برای حل این اختلافات معتقدم که موثرترین راه مذاکرات و گفت‌ وگوهای سازنده برای میان بردن این اختلافات است.