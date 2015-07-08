زمزمه جوشن کبیر و اشک عاشقان درعزای اولین مظلوم/ قم در سوگ علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیست و یکم ماه مبارک رمضان و سالروز شهادت مولی متقیان حضرت علی(ع)، شهر مقدس قم سیاه پوش مصیبت شهادت اول مظلوم عالم است و این روزها در هر کوی و برزنی پرچم سیاه برافراشته است.

مراسم احیای شب قدر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با قرائت دعای جوشن کبیر توسط عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آغاز و در ادامه آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به ایراد سخنرانی و مراسم قرآن به سر پرداخت.

اعمال شب قدر راهی برای آشتی با خداوند است

عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه برنده واقعی زندگی در دنیا کسی است که بتواند به بهشت برین دست یابد، افزود: بر اساس روایات، هرکسی که خود را به بهای کمتر از بهشت بفروشد خسارت دیده و زیان کرده است.

آیت الله سید احمد خاتمی، بیان داشت: شب قدر فرصت خوبی است تا انسان گناهکار به درگاه الهی توبه کند و از خطاها و اشتباهات گذشته‌اش پوزش بطلبد و مسیر طاعت الهی را در پیش بگیرد.

وی اعمال شب قدر را در حقیقت راهی برای آشتی با خداوند برشمرد و افزود: در این شب باید رسم بندگی را به جای آوریم.

امام جمعه موقت تهران، در ادامه با اشاره به ویژگی مؤمنان واقعی در آیات و روایات؛ با بیان اینکه معامله با خدا از خصوصیات مومنان است، افزود: در این دنیا انسان دو معامله می‌تواند انجام دهد که یکی با خداوند و دیگری با شیطان است.

وی تصریح کرد: انسان باید مراقب باشد تا در زندگی دنیوی خود، به فرموده قرآن زندگی جاویدان آخرت را به قیمت ناچیز به شیطان نفروشد و گناه، معصیت و غفلت از یاد الهی در حقیقت معامله با شیطان است.

استاد حوزه علمیه قم، اضافه کرد: اولین قدم در مسیر معامله با پروردگار ترک گناه است که این نسخه را تمامی اهل عرفان برای کسانی که می‌خواهند در مسیر سیر و سلوک الهی قدم بگذارند تجویز می‌کنند و در این راستا عرفان‌های دروغین که با گناه و معصیت همراه هستند مسیرهای انحرافی و باطل است.

صحن‌ها، شبستان‌های حرم مطهر حضرت معصومه(س) و خیابان‌های اطراف، همانند شب نوزدهم ماه مبارک رمضان مملو از جمعیت شب زنده دار بود و انتهای جمعیت نیز به میدان آستانه و میدان بزرگ امام خمینی(ره) می‌رسید.

حضور چشمگیر منتظران ظهور در مراسم احیای مسجد جمکران

مسجد مقدس جمکران نیز در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان شاهد حضور چشمگیر منتظران ظهور و سوگواران امیرالمومنین(ع) بود و جمعیت در این مکان مقدس به قدری زیاد بود که نظیر آن را در نیمه شعبان می شد دید.

از آنجا که دومین شب از شبهای قدر مصادف شد با شب چهارشنبه که شب حضور هفتگی منتظران حضرت مهدی(عج) در مسجد مقدس جمکران است، زائران و مجاوران شهر کریمه اهل بیت(ع)، احیای شب قدر خود را در مسجد مقدس جمکران برگزار کردند و گستردگی جمعیت به قدری بود که کلیه شبستان های مسجد مملو از زائران بود.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی که سخنران مراسم احیای مسجد مقدس جمکران بود در سخنانی با اشاره به فضیلت شب قدر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان و در شب قدر حقیقت قرآن و اهل بیت(ع) در آن نازل شده است و پیامبر اسلام نیز برای هدایت بشر به این دو متوسل می شد.

حجت الاسلام محمد مهدی میرباقری، با بیان اینکه خداوند دارای دو نوع رحمت و لطف نسبت به انسان‌ها است، افزود: پروردگار دارای دو صفت رحمان و رحیم است که رحمان کلیه نعمت‌هایی که هم مومنان و هم کافران را در بر می‌گیرد را گویند در حالی که صفت رحیمیت خداوند تنها از آن مومنان و بندگان خاص خداوند است.

همه انسانها نمی‌توانند از این دنیا به سلامت راهی آخرت شوند

وی یقین، توکل، رضای الهی و محبت اهل بیت(ع) را از جمله نعمت‌هایی برشمرد که خداوند آن را تنها به بندگان خاص خود می‌بخشد و سایرین از آنها محروم هستند.

استاد حوزه علمیه قم، با بیان اینکه به فرموده امام علی(ع) دنیا پیچیده در رنج و بلا ست افزود: همه انسانها نمی‌توانند از این دنیا به سلامت راهی آخرت شوند و در تاریخ صدر اسلام نیز معدود افرادی بودند که تا آخر عمرشان در مسیر اهل بیت(ع) قرار داشتند که میثم تمار از جمله آنها بود و با وجود شکنجه‌های فراوان اما هیچگاه از مسیر خود در دفاع از امامش عقب نشینی نکرد.

حجت الاسلام میرباقری، اضافه کرد: این روحیه تنها در کسانی خواهد بود که این دنیا در نظرشان جلوه‌ای نداشته باشد و کسانی که به خداوند تکیه می‌کنند در دنیا و آخرت عزتمند خواهند بود.

مساجد، تکایا و دیگر بقاع متبرکه شهر قم نیز مراسم احیای شب قدر و عزاداری شهادت حضرت علی(ع) را بر پا داشتند و برخی از این امکان مقدسه برای شب زنده داران غذای تبرکی سحری نیز تدارک دیده بودند.

ساده زیستی مسئولان از سفارشات امام علی(ع) است

آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز در مجتمع آموزش عالی امام کاظم(ع) در جمع شب زنده داران قدر در سخنانی به برخی از وصایای امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: یکی از سفارش‌های حضرت علی(ع) که امروز مسئولان کشور باید به آن توجه داشته باشند ساده زیستی است و حضرت فرمودند مسئولان باید همانند افراد ساده جامعه زندگی کنند که امروز این سئوال مطرح است که آیا چنین است یا خبر؟

این مرجع تقلید شیعیان، با تأکید بر اینکه راه و روش علی(ع) در نهج البلاغه دیده می‌شود افزود: به مسلمین و شیعیان دنیا این پیام را می‌دهم که همگان می‌بایست با کتاب نهج البلاغه بیشتر آشنا شوند.

وی بیان داشت: نهج البلاغه یادگار با ارزش امیرالمومنین(ع) است که در بین اصحاب پیامبر(ص) بی نظیر بوده و این افتخار شیعیان است که پیرو کسی هستند که سخنانش نظیر ندارد.

صدای حقوق بشر و سازمان ملل در جنایات علیه یمن بلند نمی‌شود

این مفسر قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات گسترده دنیای اسلام گفت: در کشورهای سوریه، عراق و یمن مردم بی دفاع و مظلوم این کشورها مورد تهاجم قرار گرفته‌اند و هیجکس نسبت به این موضوع اعتراض نمی‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به حمله عربستان سعودی به یمن گفت: چند ماهی است که آل سعود بر سر مردم بی دفاع یمن بمب می‌ریزد و حملات خود را در ماه مبارک رمضان هم متوقف نکرده است، حال باید پرسید که حامیان حقوق بشر و سازمان ملل کجا هستند که صدایشان در نمی‌آید؟

ساده زیستی، فراهم آوردن بستر ازدواج جوانان و احیای ازدواج آسان، پرهیز از تجمل گرایی و پیروی از سنت‌های رسول الله و ائمه معصومین(ع) از جمله تأکیدهای آیت الله مکارم در این مراسم بود.

هیئت رزمندگان اسلام قم نیز در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، جوانان و خانواده‌های بسیاری را در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) گردهم آورده بود و جمعیت به قدری زیاد بود که تا انتهای گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)، اجتماع عزادارن علوی به چشم می‌خورد.

این مراسم با مداحی سید مهدی میرداماد و سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد برگزار شد که این استاد حوزه در سخنرانی خود یکی از امتیازات ویژه شب قدر را نزول قرآن بر قلب پیامبر اکرم(ص) برشمرد و گفت: امشب نیز قرآن بر قلب امام و جانشین پیامبر(ع)، یعنی حضرت ولیعصر(عج) نازل می‌شود.

وی بیان داشت: در شب‌های قدر اجابت دعا حتمی است و انسان باید ظرفیت خود را بالا برده و با توبه‌ای واقعی سرنوشت و مقدرات خوبی را از خداوند برای خود و سایرین طلب کند.

شب گذشته و صبح امروز نیز دسته‌های عزاداری برای عرض تسلیت شهادت مولی الموحدین حضرت علی(ع) به ساحت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه(س) به حرم مطهر مشرف می‌شوند و به عزاداری می‌پردازند.

آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع تقلید قم نیز از ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه مصادف با بیست و یکم ماه مبارک رمضان و روز شهادت اول مظلوم عالم از خیابان شهدا به همراه خیل عزاداران همچون سال‌های گذشته به سمت حرم مطهر حرکت خواهند کرد.

خبرنگار: مهدی بخشی سورکی