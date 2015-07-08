به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در جلسه تفسیر آیه ۲۸ سوره فاطر اظهار داشت: این آیه دنباله آیه ۲۷ و بیانگر عظمت خدای متعال است.

وی با اشاره به اینکه در این آیه به انسان های رنگارنگ اشاره شده است، عنوان کرد: اختلاف رنگ میان انسان ها مانند سیاه پوست، سفیدپوست، زرد پوست و سرخ پوست بودن و اختلاف زبان هایشان نشانه های عظمت خداوند است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه سایر موجودات نیز رنگ های متفاوتی دارند، ادامه داد: گاهی در یک حیوان مانند طاووس رنگ های متفاوت و بسیار زیبایی دیده می شود.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: علاوه بر چهره متفاوت خلق و خو، استعداد و ذوق و سلیقه نیز در میان انسان ها متفاوت بوده که نشانه قدرت خداوند است.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از آیات کتاب تکوین از سوی دانشمندان صورت می گیرد، افزود: در این آیه به عالمان با خشیت اشاره شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خشیت، ترس آمیخته با تعظیم و آگاهی است، خاطرنشان کرد: مهم ترین ویژگی که قرآن در این آیه برای علماء بیان می کند خشیت است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه عالمی که تعقل کرده و خشیت داشته باشد از کتاب تکوین بهره می برد، یادآور شد: بر اساس آیات علم آمیخته باعقل خشیت آورده و خشیت انسان را به کمال می رساند.

وی عنوان کرد: هرکس که مغزش را صندوقچه افکار و آراء قرار دهد عالم نیست بلکه عالم، عاقل است و عالم عاقل خشیت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هماهنگی بین گفتار و کردار را از ویژگی های عالم باخشیت دانست و ادامه داد: عمل توام با عبادت، قدرت تشخیص حق از باطل و اهل بصیرت بودن، اهل تعقل و تفکر بودن و خیرخواه و دلسوز بودن در هدایت مردم از دیگر ویژگی های عالم با خشیت است.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: همچنین عالمی که خشیت دارد فروتن، متواضع و مردمی و رازدار و اهل سر است از این رو آیه به صورت انحصار فرموده که علماء آگاه به اسرار هستند.

وی به دو اسم حسنای عزیز و غفور در این آیه اشاره کرد: عزیز نشان می دهد که سرچشمه خشیت عزت نفس است و غفور می خواهد بیان کند که اگر علمای باخشیت خطایی هم مرتکب شوند خداوند می آمرزد که سبب رجاء و امیدواری است.