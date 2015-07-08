سقوط بورس کشورهای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «جاکارتا پست»، بورس کشورهای آسیایی به دلیل نگرانی از وضعیت یونان به منظور خارج شدن از منطقه یورو و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحاتی جدید این کشور برای بازپرداخت بدهی خود و نگرانی از سقوط شاخص بورس چین، با کاهش روبرو شد.

در همین حال، شاخص بورس شانگهای ۷ درصد، شاخص بورس هنگ کنگ ۴.۷۴ درصد، شاخص بورس توکیو ۱.۵۲ درصد، شاخص بورس سیدنی ۱.۲۶ درصد و شاخص بورس سئول ۹۹ دهم درصد کاهش داشت.

همچنین براساس گزاش «بلومبرگ»، به دلیل سقوط شاخص بورس چین، یکهزار و ۲۴۹ شرکت انجام معاملات خود را متوقف کرده‌اند.