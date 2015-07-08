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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

سقوط بورس کشورهای آسیا

سقوط بورس کشورهای آسیا

بورس کشورهای آسیایی تحت الشعاع تحولات یونان و سقوط شاخص بورس چین قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «جاکارتا پست»، بورس کشورهای آسیایی به دلیل نگرانی از وضعیت یونان به منظور خارج شدن از منطقه یورو و همچنین ارائه پیشنهادهای اصلاحاتی جدید این کشور برای بازپرداخت بدهی خود و نگرانی از سقوط شاخص بورس چین، با کاهش روبرو شد.

در همین حال، شاخص بورس شانگهای ۷ درصد، شاخص بورس هنگ کنگ ۴.۷۴ درصد، شاخص بورس توکیو ۱.۵۲ درصد، شاخص بورس سیدنی ۱.۲۶ درصد و شاخص بورس سئول ۹۹ دهم درصد کاهش داشت.

همچنین براساس گزاش «بلومبرگ»، به دلیل سقوط شاخص بورس چین، یکهزار و ۲۴۹ شرکت انجام معاملات خود را متوقف کرده‌اند.

کد مطلب 2854254
علیرضا کمندی

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