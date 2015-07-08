راه حل جدید درمان طاسی در مردان

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه که به سرپرستی پروفسور «چنگ مینگ چونگ» از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به انجام رسیده، نشان می دهد که کندن ۲۰۰ مو از پشت موش باعث تولید دوباره نزدیک به ۱،۳۰۰ مو در آن محل شده است.

طاسی با الگوی مردانه، دلیل ۹۵% طاسی های مردان است. طاسی مردانه که ریزش مو تیپ مردانه است را نمی‌توان یک بیماری محسوب کرد. این وضعیت به طور معمول در مردانی که از نظر ژنتیکی مستعد این وضعیت هستند اتفاق می‌افتد و در واقع نوعی پاسخ فیزیولوژیک بدن به آندروژن‌ها یا همان هورمون‌های مردانه می‌باشد.

براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق آسیب رسیدن به فولیکول های مو می تواند باعث به وجود آمدن موهای بیشتر در محیط اطراف آن شود. براساس چنین فرضیه ای تحریک فولیکول های مو با از بین بردن مکانیکی آنها (کندن) می تواند منجر به رشد دوباره موها شود. آنها دریافتند که کندن ۲۰۰ مو از یک منطقه ۵-۳ میلیمتری باعث می شود که بین ۱۳۰۰-۴۵۰ موی جدید رشد کند.

به گفته پروفسور «کریس میسن»، استاد پزشکی ترمیمی در دانشگاه کالج لندن در انگلیس، این ایده هوشمندانه است اما درمان قطعی طاسی در انسان ها محسوب نمی شود و تحقیقات گسترده ای برای اطمینان از موثر بودن این روش مورد نیاز است.