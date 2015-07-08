خراسان شمالی دردومین شب از لیالی قدر سوگوار و عزادار بود

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب همزمان با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان مراسم احیا و عزاداری با حضور مردم مومن و خداجوی خراسان شمالی در اماکن متبرکه، مساجد و حسینه ها از ساعتی ۲۱ دیشب آغاز و تا سحرگاه امروز ادامه داشت.

شب زنده داران دومین شب از لیالی قدر در خراسان شمالی اعم از پیر و جوان، زن و مرد همزمان با شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) به سوگ و ماتم نشستند و با برگزاری آئین های معنوی و سوگواری، روح خود را از سرچشمه حیات سیراب کردند.

آنان با راز و نیاز به درگاه خداوند و با قرائت ادعیه ویژه شب‌های قدر، دعای جوشن کبیر و ابوحمزه ثمالی، اقامه نماز صد رکعتی، برگزاری آیین قرآن به سر و خواندن زیارت‌های این شب، سرنوشتی نیک و تقدیری خیر را از خداوند متعال درخواست کردند.

بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با دو برنامه محوری که در مصلی امام خمینی(ره) و همچنین امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام برگزار شد، عزادار و سوگوار سالروز شهادت اولین امام شیعیان جهان حضرت علی ابن ابی طالب(ع) بود و اقشار مختلف مردم با روی آوردن به آستان رحمت خداوندی و خواندن دعا از او طلب بخشش کردند.

در این شب همچنین مردم مومن و خداجوی خراسان شمالی به همراهی روحانیون و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با خواندن نوحه و روضه در سوگ شهادت پیشوای عدل و عدالت به عزاداری پرداختند.

حجت الاسلام شهامت یکی از اساتید حوزه علمیه قم در مصلی امام خمینی این شهر، طی سخنانی به بیان سیره علوی پرداخت و بشر را مدیون مولای متقیان علی علیه السلام دانست.

وی اظهار امیدواری کرد که مردم ما شناخت هرچه بیشتر از آن امام همام و با معیار قرار دان سیره آن حضرت، راه رسیدن به کمال و رسیدن به خدا را طی کنند.

به گزارش خبرنگاران مهر از شهرستان های خراسان شمالی، مراسم ویژه احیاء شب های قدر در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، راز و جرگلان، فاروج، جاجرم و گرمه و تمامی مناطق شهری و روستایی این استان با برگزاری آئین های معنوی، سخنرانی، قرائت دعای جوشن کبیر، برگزاری نماز جماعت، برگزاری مراسم قرآن به سر و توسل به قرآن و ائمه طاهرین(ع) همراه بود.