کشف شیوه جدید درمان آلزایمر/ترمیم و بازسازی DNA

به گزارش خبرنگار مهر، ترمیم DNA در قالب مجموعه فرآیندهایی است که در آن یک سلول شناسایی می گردد و آسیب وارد شده به مولکولهای DNA اصلاح میگردد و ژنوم کدگذاری می شود. در سلول های انسان، فعالیت های متابولیکی طبیعی و فاکتورهای زیست محیطی مانند نور و اشعه فرابنفش میتوانند باعث آسیب به DNA شده و در نتیجه به میزان ۱ میلیون نفر ضایعه مولکولی به ازای هر سلول در هر روز رخ میدهد. بیشتر این آسیبها مربوط به آسیب ساختاری مولکول DNA است و میتواند توانایی سلول را برای رونویسی ژن موثر در کدگذاری DNA تحت تاثیر قرار دهد.
طبق نتایج این مطالعه آسیب های DNA که در یک رشته شکست ایجاد می شوند، می توانند باعث به هم ریختن ساختار DNA شده و اختلال در آنزیم های ترمیمی مانند PARP۱ ایجاد کنند. عدم ترمیم آسیب وارده به DNA می تواند منجر به مرگ سلولی و پیشرفت شرایط سخت نظیر بیماری آلزایمر شود. از این رو واکنش ترمیمی DNA برای سلامت بدن بسیار مهم و حیاتی است.
حال محققان دانشگاه مسکو در روسیه با ابداع روشی جدید برای بازسازی ساختار DNA امیدوارند بتوانند روش های نوینی در جلوگیری و درمان اختلالات زوال عصبی پیدا کنند.
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