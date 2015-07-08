پسران و دختران پومسه کار راهی فینال شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، در دومین روز از مسابقات تکواندوی بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان، تیم پومسه کشورمان متشکل از حسین بهشتی، محمدجواد خیری و حمید نظری در پایان مرحله ماقبل فینال و در بین ۱۲ تیم با امتیاز ۷.۲۲ بعد از کره جنوبی در رده دوم قرار گفتند و راهی فینال شدند. مرحله مقدماتی این مسابقات به دلیل تعداد کم شرکت کنندگان برگزار نشد.

همچنین تیم دختران ایران با ترکیب مرجان سلحشوری، بهاره قادریان و فاطمه قاسمی با کسب ۷.۵۲ امتیاز پس از کره جنوبی، ترکیه و چین در رده چهارم ایستاد و راهی مرحله فینال شد. در این بخش ۱۱ تیم حضور داشتند. مرحله مقدماتی این مسابقات هم به دلیل کم بودن تعداد تیم شرکت کنندگان برگزار نشد.