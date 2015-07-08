ارتباط مصرف شوینده ها و ابتلای کودکان به عفونت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه تاثیرات قرارگیری کودکان در معرض آب ژاول و شوینده های دیگر در خانه از بین دانش آموزان مدارسی در فنلاند، اسپانیا و هلند مورد بررسی قرار گرفته شد.

مطالعات پیشین نشان داده بود که استفاده از تمیزکننده های خانگی می تواند منجر به افزایش احتمال ابتلا به عفونت های تنفسی و خس خس سینه در طول سال های اولیه زندگی و التهاب راه های تنفسی در دوران مدرسه شود.

به گفته محققان، مطالعات قبلی نشان داده است که خانه ای که در آن از مواد سفیدکننده استفاده می شود، افزایش خطر عود برونشیت در کودکان مدرسه ای را به همراه دارد.

محققان در این مطالعه تفاوت آماري معني داری در مورد بیماری های آنفولانزا، ورم لوزه و عفونت مشاهده کردند. در میان کودکانی که در خانه آنها از سفیدکننده استفاده می شد، خطر ابتلا به یک بار آنفلوانزا در طول ۱۲ ماه ۲۰ درصد بود. در مورد ورم مجدد لوزه ها خطر ۳۵ درصد بالاتر بود و در مورد عفونت های دیگر ۱۸ درصد بالاتر بود.

البته محققان عقیده دارند این مطالعه صرفا برای سفیدکننده ها صدق می کند و به دلیل محدودیت ها نمی توان آثار و عوارض آن را به دیگر شوینده ها بسط داد.