انتقاد از سرکشی به حساب پزشکان/واکنش به تصمیم سازمان مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی در واکنش به اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی مبنی بر ورود به حساب پزشکان برای تعیین مالیات با توجه به ابطال تفاهم‌نامه مالیاتی با سازمان نظام پزشکی، افزود:‌ به طور حتم انجام چنین اقدامی از سوی سازمان امور مالیاتی خلاف و غیرقانونی است.

وی ادامه داد:‌ وظیفه سازمان امور مالیاتی تعیین مالیات بر درآمد است نه مالیات بر سرمایه؛ لذا شاید طبابت تنها منبع درآمد یک پزشک نباشد و ممکن است مبلغ موجود در حساب پزشکان از فعالیت‌های دیگری صورت گیرد.

قربانی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات پزشکان باید به اظهارنامه این قشر اکتفا کند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات پزشکان نباید افراط کرده و به حساب پزشکان سرکشی کند چراکه این سازمان حق چنین اقدامی را ندارد.

وی یادآور شد:‌ سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب پزشکان ممکن است نوعی تهدید سرمایه باشد و در این میان سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی باید اعتمادی متقابل به یکدیگر داشته باشند و باید راهکاری تبیین و مالیات واقعی از پزشکان اخذ شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: طی جلسه‌ای که در گذشته با مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار کردیم قرار بر آن شد تا اظهارنامه مالیاتی برای تعیین مالیات پزشکان باهمکاری سازمان نظام پزشکی باشد.

چندی پیش یکی از مسئولان سازمان امورمالیاتی کشور اعلام کرده بود که به دلیل ابطال تفاهم‌نامه مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی، این سازمان برای تعیین مالیات به اظهارنامه پزشکان رجوع می‌کند و برای تایید آن مجبور بازبینی حساب پزشکان است.