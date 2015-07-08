به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین همایش کارگاه‌های متمرکز مکتب تهران از نیمه دوم تیرماه در موسسه فرهنگی هنری «مکتب تهران» برگزار خواهد شد.

موسسه مکتب تهران برای هفتمین بار اقدام به برگزاری چنین همایش‌هایی کرده است که هر سال با محوریت‌های متعددی نظیر میزانسن، موقعیت، تاویل و... برگزار شده است که امسال با محوریت واقعیت برگزار خواهد شد.

علاقکندان برای شرکت در این کارگاه، می‌توانند از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۸ با شماره ۸۸۸۹۱۵۱۲ تماس بگیرند یا به نشانی خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، واحد ۱ و ۲ مراجعه کنند.