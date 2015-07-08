ریزش قیمت معاملات آتی سکه

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات آتی بورس کالای ایران سکه سررسید تیرماه با ریزش ۶۵.۱ درصدی به قیمت ۸۷۴ هزار تومان معامله شد. قیمت تسویه سررسید شهریور نیز به ۸۷۷ هزار تومان رسید که افت ۱.۹۹ درصدی را در روز دوشنبه به ثبت رساند.

از طرفی قرارداد تحویل آبان نیز به زیر ۹۰۰ تومان سقوط کرد و با کاهش ۱.۱۳ درصدی قیمت۸۹۲ تومانی را به ثبت رساند. در آخر نیز سکه تحویل دی با قیمت ۹۰۸ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت که با روند نزولی قیمت همراه شد و افت ۰.۹۶ درصدی را در این معاملات به ثبت رساند.

از طرفی قیمت سکه در بازار نقدی افت شدیدی را در روز دوشنبه این هفته تجربه کرد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۸۷۴ هزار تومان رسید و افت ۱۴ هزار تومانی را نسبت به یکشنبه گذشته تجربه کرد.

این در شرایطی است که نیم سکه در این بازار داخلی با کاهش شش هزار تومانی نسبت آخرین معامله به قیمت ۴۴۵ هزار تومان رسید. همچنین ربع سکه با همین میزان کاهش به قیمت ۲۴۸ هزار تومان به فروش رسید، این در شرایطی است که سکه یک گرمی با یک هزار تومان افت با نرخ ۱۶۷ هزار تومان معامله شد.

بیشتر سرمایه گذاران طلا و سکه طی معاملات روز دوشنبه فروشنده بودند و حجم تقاضا در این بازارها کاهش یافته بود.