به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید كلانتري با تاکید بر نگاه اقتصادي و اجتماعي به مناطق مرزي، اعلام کرد: كارگروهي متشكل از نمايندگان استانهاي مرزنشين و نماينده اتحاديه سراسري تعاوني هاي مرزنشين جهت رسيدگي به پيشنهادات و بازنگري مقررات تشکیل شود.
معاون وزیر کار افزود: این اقدام در پي سفرهاي استاني و مطالبه مرزنشيان صورت می گیرد تا نگاه منفي از عملكرد تعاوني ها برداشته شود و با تخلفاتي كه با فرصت طلبي در حاشيه كار تعاوني هاي مرزنشين قرار مي گيرند برخورد شود.
این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: باید بررسی شود كارتهايي كه بايد به تعاوني داده شود، چرا از طریق دیگر به اعضا تحويل داده میشود؟ اتحاديه و تعاوني ها بايد جلساتي بين خود داشته باشند و اتحاديه آمادگي خود را براي آموزش اعم از سامانه، صادرات و اظهار حمل و غيره اعلام کند.
كلانتري تاکید کرد: هزينه هاي مربوطه را اتحاديه ها تامين کنند و كارها به اتحاديه واگذار شود. به گفته وی، تعاوني هاي مرزنشينان بايد كار علمي و شفاف انجام دهند و مسئولين تعاونی بيشتر از ظرفيت فرمانداري ها استفاده کنند.
معاون وزیر کار بیان داشت: يكي از بهترين گزارشات فرمانداري ارائه عملكرد خوب از تعاوني هاي مرزنشين است. باید با وزارت كشور، صنعت و وزارت اقتصاد ستاد ويژه برای حل و فصل مشکلات تعاوني هاي مرزنشين تشکیل شود.
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