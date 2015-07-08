تیراندازی باز هم مدال گرفت/ هفتمین مدال برای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی از کره جنوبی، در ادامه رقابت‌های تیراندازی بیست و هشتمین دوره دانشجویان جهان، تیم تیراندازی سه وضعیت بانوان ایران متشکل از نجمه خدمتی، مه لقا‌ جام‌بزرگ و مریم طالبی موفق شد با ۱۷۴۰ امتیاز عنوان دوم این رقابتها را به دست بیاورد.

نجمه خدمتی ۵۸۶ و مریم طالبی و مه لقا جام بزرگ هر کدام ۵۷۷ امتیاز کسب کردند.

در این بخش، چین با ۱۷۴۴ امتیاز اول شد و کره جنوبی هم ۱۷۲۶ امتیاز به دست آورد و سوم شد.

خدمتی با امتیاز امروز خود، ضمن شکستن رکوردش در سطح ملی و بین المللی، رکوردهای پیشین طالبی، جام بزرگ و الهه احمدی را هم دو امتیاز بهبود بخشید.

مسابقات انفرادی این ماده صبح فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد. پیش از این تیم تیراندازی دانشجویان ایران دو مدال طلا توسط نجمه خدمتی و مه لقا جام بزرگ و دو مدال برنز تیمی به دست آورده بود. امروز همچنین تیم پومسه دختران به مدال برنز رسید تا مجموع مدالهای ایران با نایب قهرمانی سه وضعیت، به عدد هفت برسد.