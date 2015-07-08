زائران رضوی میهمان سفره برکت و معنویت/مشهد سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، همه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻮر رﺿﻮی در ﺷب ‌های ﻗﺪر، ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻀﻮر زاﺋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه‌های دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷب‌های ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را در ﺟﻮار اﻣﺎم رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

مردم مومن و خداجوی خراسان رضوی در دومین شب قدر همزمان با شب شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) با حضور در حرم رضوی و همچنین در مساجد و تکایا به عبادت و راز و نیاز با پروردگار و سوگواری پرداختند و صوت دلنشین قرآن فضای این شهر را نورانی و عطر آگین کرد.

مردم ولایتمدار و خداجوی خراسان رضوی شب گذشته با جامه سیاه از آغازین ساعات بعد از اذان مغرب و پس از اقامه نماز مغرب و عشا و صرف افطاری با حضور در حرم رضوی و همچنین مساجد با نوای دلنشین دعای جوشن کبیر حال و هوای معنوی خاصی به این شب بخشیدند گویا عاشورای دیگری به پا شده بود.

عاشقان و شیفتگان مولای متقیان حضرت علی مرتضی (ع) در دومین شب قدر با حضور در حرم رضوی ندای «سبحانک یا لااله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب» اوج معنویت و اخلاص شان را به نمایش گذاشتند.

زائران غیر ایرانی شب خود را احیا کردند

مراسم احیای شب‌های قدر در مشهد و در جرم رضوی با قرائت قرآن مجید و زیارت وارث و دعای پرفیض جوشن کبیر از جمله برنامه‌های عبادی و مذهبی این شب پر فیض با حضور زائران غیر ایرانی از کشورهای مختلف مسلمان در حرم رضوی درشب گذشته بود.

رواق کوثر حرم مطهر رضوی در دومین شب قدر میزبان هزاران عاشق و دلداده ایرانی و غیر ایرانی بود و صدها زائر خارجی در جوار بارگاه منور رضوی در شب ضربت خوردن امیر المومنین علی(ع) شب قدر خود را احیا کردند و با بر سرگذاشتن قرآن کریم از خداوند متعال طلب آمرزش و مغفرت کردند.

مستمندان میهمان سفره امام رضا(ع)

شب های قدر در حرم رضوی با برپایی و میزبانی امام مهربانی ها از ایتام و اطعام بیش از ۱۰ هزار یتیم همراه شده است.

معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با بیان اینکه طرح اکرام رضوی همزمان با روز نخست ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد گفت: همزمان با شب‌های قدر ۱۰ هزار نفر از ایتام مشهد در حرم مطهر رضوی اطعام می‌شوند.

سید خلیل منبتی در گفتگو با مهر بیان کرد: همزمان با اجرای طرح اکرام رضوی در هر افطار تعداد ۱۲ هزار نفر از روزه داران میهمان سفره امام مهربانی ها می شوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات آستان قدس رضوی در ایام ماه مبارک رمضان را توجه به سیره یتیم نوازی امام علی(ع) عنوان کرد و افزود: با توجه به سنت حسنه اطعام، مستمندان و نیازمندان در سه شب قدر میهمان خوان متبرک حضرت رضا(ع) در حرم مطهر رضوی خواهند بود.

وی گفت: طرح «اکرام رضوی» دهمین سال متوالی است که در صحن هدایت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود و هر شب ۱۲ هزار روزه دار مشهدی، روزه خود را در سر سفره کریمانه حضرت رضا(ع) افطار می‌کنند.

کبوتران عاشق

حضور جمع کثیری از کودکان و نوجوانان در قالب ویژه برنامه های کبوترانه از جمله های جلوه های حضور و عشق و دلدادگی در حرم رضوی است که در شب های قدر در رواق «دارالهدایه» متجلی است.

کودکان دوستدار امام مهربانی ها در این شب های پر فیض از ساعت ۲۱ در رواق دارالهدایه دل های پاکشان را برای فراگیری قرآن، آداب زیارت، صلوات خاصه حضرت رضا(ع) به یکدیگر پیوند می زنند و در داستان‌‌های مرتبط با شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) غوص می کنند.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در این رابطه گفت: برپایی جنگ قرآنی ویژه کودکان در ایام شب های قدر در رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی آموزش احکام نماز، وضو در قالب قصه، پویانمایی عزاداری، سینه زنی و قرآن سر گذاشتن از جمله برنامه های تدارک دسده شده برای کودکان است.

حسینی با بیان اینکه در ایام شب‌های قدر ویژه برنامه‌ای از ساعت ۲۱ با عنوان کبوترانه واقع در ایوان غربی برگزار می‌شود، گفت: پخش کلیپ صوتی، قصه‌‌های حضرت علی(ع) و یتیمان، نقاشی با محوریت شهادت امام علی(ع)، سینه زنی و مراسم قرآن به سر گذاشتن از برنامه‌های تدارک دیده شده برای کودکان است.

وی افزود: همچنین همه روزه در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن مجید توسط کودکان و نوجوانان در رواق دارالهدایه واقع در صحن جمهوری حرم مطهر رضوی از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار می شود.

توزیع کتاب اعمال شب های قدر در اماکن متبرکه

ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣیی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: کتاب منتخب ادعیه و اعمال شب های قدر به تعداد لازم تهیه شده است که در این شب های عزیز در دسترس زائران و مجاوران قرار می گیرد.

حسینی بیان داشت: این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل است که ضمن بیان فضیلت شب‌های قدر و سوره‌های رم، عنکبوت و دخان، اعمال این ۳ شب نیز در آن بیان شده است.

حسینی اظهار داشت: کل قرآن مجید در ۸ برگ از این کتاب آورده شده است که ویژه مراسم احیاء و قرآن به سر گرفتن طراحی شده و در اختیار زائران قرار می گیرد.