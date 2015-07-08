به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه میلان در منطقه «پورته‌یو» که در نزددیکی شهر میلان قرار دارد ورزشگاه جدیدی با گنجایش ۴۸ هزار تماشاگر بنا خواهد کرد.

بر پایه گزارش سایت فوتبال ایتالیا، این ورزشگاه جدید برای فصل ۱۹-۲۰۱۸ آماده خواهد شد.

باربارا برلوسکونی، نایب رئیس باشگاه میلان و دختر سیلویو برلوسکونی، رئیس باشگاه، در گفتگو با سایت باشگاه میلان اظهار کرد: این اولین قدم تاریخی ما محسوب می شود. میلان مانند لندن خواهد شد. امروز ما به طور رسمی کارمان را برای احداث ورزشگاه جدید آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: لندن پر از استادیوم های شهری است که در دسترس مترو هستند. همچنین این استادویم ها در مناطقی که ساخته شده اند این اجازه را دارند تا توسعه مجدد پیدا کنند.

برلوسکونی گفت: ساخت این ورزشگاه به لحاظ اقتصادی هم برای ما اهمیت دارد چراکه با احداث آن می توانیم سالیانه بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون یوور درآمد کسب کنیم که برای خرید بازیکنان جدید هم استفاده می شود.