به گزارش خبرنگار مهر، مسجد حضرت جوادالائمه(ع) خرم آباد از آن مسجدهایی است که دیروز پربار و امروز پررونقی دارد؛این مسجد از مراکز فعال انقلابی در دهه ۵۰ و ۶۰ بوده و هنوز هم رنگ و بوی همان روزها را دارد.

نام این مسجد خرم آباد با شهید مدنی پیوند خورده؛ در و دیوار مسجد همچنان خطبه ها و منبرهای آیت الله مدنی را به یاد دارد که شور انقلابی را به جوانان آن روزها منتقل می کرد.

مسجد جوادالائمه(ع) در محله مطهری خرم آباد قرار دارد و اویل دهه ۵۰ به بهره برداری رسیده است.

مرحوم حاج رمضان دادفر بانی ساخت این مسجد بوده و سال ۵۱ با تبعید شهید محراب آیت الله مدنی ایشان تا سال ۵۴ به عنوان امام جماعت این مسجد نماز را اقامه می کردند.

مسجدی که پایگاه مبارزه با طاغوت شد

حوالی اذان مغرب و عشا راهی مسجد شدیم، وارد حیاط کوچک و نقلی مسجد که می شویم بیشتر از هرچیزی حضور جوانان و نوجوانان ملموس است که به فضای مسجد نشاط دیگری بخشیده است.

همه مهیای نماز می شوند، برخی در حال وضو گرفتن هستند و برخی هم خود را به سرعت می رسانند که از صفوف جماعت جا نمانند؛ مسجد جواد الائمه به این محله شهر نشاط معنوی خوبی بخشیده تا بهانه ای شود برای گردهمایی های مختلف دینی و فرهنگی.

این مسجد محل تلاقی است؛ تلاقی بزرگانی که از دیروز مسجد و مبارزات آن روزها خاطره دارند با جوانان و نوجوانانی که تازه آمده اند تا اینجا مشق کنند و یاد بگیرند و آنچه به آنها سپرده شده است را پاس بدارند.

بزرگترهای مسجد هم یکی یکی وارد می شوند و خود را برای نماز جماعت آماده می کنند، بزرگانی که شاهد لحظه لحظه بالندگی این مسجد بوده اند و خاطرات زیادی از مبارزه با رژیم پهلوی در کنار آیت الله مدنی دارند.

از مبارزه با طاغوت تا توزیع اعلامیه های امام توسط جوانان مسجد

در فاصله باقی مانده تا نماز با یکی از بزرگترهای مسجد گفتگو می کنیم. اردشیر فلاح کردی ۵۴ ساله است و حالا سالها از حضورش در این فضای معنوی می گذرد.

در گفتگو با مهر از سه دهه حضور در این مسجد می گوید و یادآور می شود که ارتباطش را از سال ۵۳ با مسجد حضرت جوادالائمه(ع) شروع کرده و دلیل انتخابش این بوده که قبل از انقلاب جوانانی مبارز با محوریت شهید آیت الله مدنی در این مسجد فعالیت می کردند.

حرفهایش را از گذشته های مسجد شروع می کند تا بگوید که با همت محمد کریماه و برادرشان محروم ماشاءالله کریماه کتابخانه مرکزی مسجد هم شکل گرفت تا امروز به گنجینه ای تبدیل شود.

فلاح کردی می گوید: حدود ۵۰ جوان در آن زمان با فعالیت های سیاسی و فرهنگی مسجد همراهی می کردند. بعد از نماز صبح برنامه تفسیر نهج البلاغه و قرائت قرآن کریم و اطلاع از آخرین اخبار روز ایران و جوامع اسلامی را داشتیم.

از نقش جوانان مسجد جوادالائمه در تکثیر و توزیع اعلامیه های حضرت امام خمینی(ره) می گوید و یادآور می شود: ساواک هم روی این مسجد حساسیت خاصی و کنترل ویژه ای داشت به گونه ای که همیشه مامورین ساواک در مسجد حاضر بودند و تردد می کردند.

فلاح کردی از شهید آیت الله مدنی هم می گوید و اضافه می کند: ایشان هر روز ظهر ها در مسجد جامع و مغرب در مسجد حضرت جواداائمه(ع) اقامه نماز می کردند و هر هفته سخنرانی های سیاسی - مذهبی داشتند.

مسجدی که ۳۰ شهید را تقدیم انقلاب کرد

کم کم همه به صفوف نماز پیوسته و آماده نماز جماعت می شوند؛ من هم به طبقه بالای مسجد می روم تا در بخش مربوط به خواهران نماز را اقامه کنم، آنجا هم خانم هایی دیده می شوند که در مراسم ها و برنامه های مسجد هم پای آقایان مشارکت و همراهی می کنند.

بعد از اقامه نماز حلقه صالحین تشکیل می شود و جوانان و نوجوانان مشتاقانه پای صحبت مربی خود نشسته و در مورد مباحث دینی و فرهنگی مباحثه می کنند.

اما حلقه صالحین تنها برنامه این مسجد نیست و برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، دینی و ... دیگری نیز در این مسجد برگزار می شود.

رضا داوری مسئول کانون فرهنگی - هنری شهید مدنی مسجد جوادالائمه (ع) و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج منتظران شهادت همین مسجد به خبرنگار مهر می گوید: با حضور شهید آیت الله مدنی با وجود خفقان فکری آن زمان مسجد به یک پایگاه مبارزه علیه رژیم طاغوت تبدیل و موجب شد شهدایی چون شهید زین الدین، نعمت الله سعیدی و توکل مصطفی زاده به رهبری ایشان به مبارزات خود ادامه دهند.

وی ادامه می دهد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسجد جوادالائمه(ع) به یکی از پایگاه های فرهنگی تاثیرگذار در سطح شهر خرم آباد تبدیل شد.

داوری یادآور می شود که برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی بسیاری در این مسجد برگزار شده که باعث تربیت نیروهای مومن، متعهد و انقلابی زیادی شده به طوریکه این مسجد بیش از ۳۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

وی با یادآوری اینکه در مسجد طی سال برنامه های تربیتی، فرهنگی، علمی و مذهبی بسیاری برگزار می شود، مهم ترین این برنامه ها را برگزاری مراسم در مناسبت های ملی و مذهبی، مراسم هفتگی پرفیض دعای کمیل، توسل و زیارت عاشورا، جلسه حلقه صالحین شنبه شب ها، جلسه هفتگی هیئت و جلسات قرآن در چهارشنبه شب ها عنوان می کند.

از برگزاری مسابقات ورزشی تا دوره آموزشی رباتیک

داوری می گوید: برنامه های مسجد در تابستان و ایام فراغت جوانان و نوجوانان با جدیت بیشتر و به صورت ویژه تری دنبال می شود که از جمله آن اردوهای یک روزه و زیارتی، برنامه های ورزشی مانند تنیس، فوتسال، کوهپیمایی، پینت بال و...، برنامه های تربیتی آموزشی مانند کلاس های احکام، عقاید، اخلاق و دوره های مهدویت است.

وی البته یادآور می شود که برنامه های علمی مانند بازدید از مراکز علمی، برگزاری کلاس های تقویتی و برگزاری دوره رباتیک برای جوانان و نوجوانان مسجدی هم برگزار شده به طوریکه تابستان سال گذشته ۲۰۰ جوان و نوجوان در این برنامه های مسجد حاضر بودند.

وی معتقد است که به رغم سابقه مسجد جوادالائمه(ع) با حضور گسترده جوانان و نوجوانان تقریبا بافت جوانی دارد و شوروحال جوانی در آن احساس می شود.

وی به مشکلات مسجد هم اشاره می کند و می گوید: مشکلات مالی برای برگزاری کلاس ها یکی از دغدغه های بزرگ ماست به طوریکه این هزینه به سختی و با کمک برخی خیرین و منابع محدود تامین می شود.

داوری ادامه می دهد: در اسفندماه ۹۲ یک کمیته شناسایی شهدای مسجد در مسجد جوادالائمه تشکیل شده و اولین یاوداره شهدا را در همان سال برگزار کردیم.

وی البته تاکید می کند که این کمیته اکنون به دنبال تولید کتاب و نرم افزار از این شهدا است تا مورد استفاده نسل جوان قرار گیرد و اواخر امسال یا اوایل سال ۹۵ دومین یادواره شهدا را برگزار خواهیم کرد.

خبرنگار: معصومه نوروزپور