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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

معاون ورزشی باشگاه ملوان اعلام کرد:

حضور دایی در ملوان مشروط به تضمین ۱۵میلیاردتومان از سوی مالک شد

حضور دایی در ملوان مشروط به تضمین ۱۵میلیاردتومان از سوی مالک شد

انزلی- معاون ورز شی باشگاه ملوان با اشاره به آخرین تصمیمات گرفته شده برای این باشگاه اعلام کرد: علی دایی در صورتی به ملوان می آید که مالک باشگاه، چک ۱۵میلیارد تومانی به عنوان تضمین به وی تسلیم کند.

محمود پیشگاه هادیان پس از جلسه ای که شامگاه سه شنبه بین مالک،  مسئولان شهری و نمایندگان بازیکنان ملوان در هیئت فوتبال انزلی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جلسه، داریوش بهشتی اعلام کرد تا دو روز آینده ضمانت درخواستی را در اختیار مسئولان قرار می دهد تا پس از ثبت باشگاه به نام وی،   مسائل مالی باشگاه را نیز برطرف کند.  

وی  توضیح داد: مطابق توافقات انجام شده، مذاکرات اولیه با بازیکنان و همچنین ثبت قرارداد آن ها آغاز خواهد شد اما انجام همه این موارد به صبح پنجشنبه موکول شده است.

پیشگاه هادیان افزود: همچنین مقرر شد ظرف مدت یک هفته، مطالبات فصل گذشته به همراه ۲۰ درصد از مبالغ فصل جدید نیز پرداخت شود.

معاون ورزشی باشگاه ملوان در پاسخ به انصراف علی دایی از سرمربی گری ملوان گفت: طی ارتباط تلفنی که با آقای دایی در جلسه فوق صورت پذیرفت، وی حضور خود در ملوان را مشروط به پرداخت چک تضمینی ۱۵ میلیارد تومانی اعلام کرد.  

وی با بیان اینکه دایی یک مربی حرفه ای است و با این عمل، قطعا کار باشگاه را راحت تر کرده، تاکید کرد: باشگاه نیز از ابتدا درصدد دریافت تضمین از مالک بود و دایی نیز معتقد است باید تضمین محکمی در خصوص انجام تعهدات مالک وجود داشته باشد.

کد مطلب 2854287

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