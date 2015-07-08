مجله مهر: بر اساس اطلاعات ثبت شده ایالت کالیفرنیای امریکا خشک ترین سال را در طی ۱۲۰۰ سال گذشته تجربه می کند. این ایالت که بسیاری از فعالیت های اقتصادی آن وابسته به آب بوده؛ امسال با مشکلات زیادی روبرو شده است. گفته می شود ۷۰ درصد آب مورد نیاز این ایالت از برف های ذوب شده در طول سال تامین می شود که با توجه به کاهش چشمگیر بارش برف در این منطقه مشکل کم آبی تمام این ایالت را فرا گرفته است.

اما یکی از مشکلات این کم آبی آتش سوزی های گسترده در جنگل های این ایالت است. وقوع آتش سوزی عظیم در صدها هکتار از جنگل های ایالت کالیفرنیای آمریکا صدها نفر از ساکنان را مجبور به فرار از خانه های خود کرده است. تلاش آتش نشانان و هواپیماهای آتش خاموش کن، برای مهار آتش همچنان ادامه دارد. اما به نظر می رسد مسئولین محلی در پی آتش سوزی های گسترده در سال های اخیر به روش های ابتکاری برای کاهش آتش سوزی پناه آورده اند.

مسئولین راه نجات جنگل های خود را در استفاده از «بُز» دیده اند! گفته می شود گله ای شامل ۸۰۰ راس بز در جنگل های کالیفرنیا رها شده اند تا با خوردن گیاهان و علف های موجود در جنگل از احتمال بروز آتش سوزی به دلیل گرمای هوا در تابستان در این جنگل ها بکاهند.