هنر مقاومت مردم فلسطین عاری از شعار و آمیخته با شعور است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امامی نویسنده و مترجم شب گذشته با حضور در شبکه خبر در گفتگوی ویژه‌ای یه موضوع هنر و ادبیات مقاومت پرداخت.

در این گفتگوی ویژه که این نویسند به همراه سعید مستغاثی در آن شرکت داشتند، امامی در سخنانی اظهار داشت: ملت فلسطین که زمانی بر خاک خود زندگی می‌کردند امروز از خانه‌های خود فقط یک کلید در اختیار دارند و آرزویی برای بازگشت به میهن .

امامی ادامه داد: نوار غزه نوار باریکی است که به گفته نوام چامسکی پژوهشگر برجسته آمریکایی، بزرگ‌ترین زندان بدون سقف و دیوار جهان است و ۵۵۰ کودک و نوجوان فلسطینی در این منطقه جان سپرده‌اند تا نهال آزادی جان بگیرد .

مترجم مجموعه داستان «قصه ها» نوشته شهید غسان کنفانی همچنین با اشاره به اینکه اعتراض‌های مردم فلسطین در ترانه‌ها و قصه‌های عامیانه شکل گرفته است که آرزوی بازگشت را نشان می‌دهد تصریح کرد: در برخی اوقات هنر مقاومت با شعار عجین است اما هنر مقاومت مردم فلسطین با شعور آمیخته است .

امامی پرچمدار ادبیات مقاومت مردم فلسطین را غسان کنفانی دانست که با نوشتن قصه های مقاومت و تاثیر گذاری فراوان بر مردم جهان، در سن ۳۶ سالگی ترور شد و افزود: امروز افکار عمومی جهان مظلومیت مردم فلسطین را کاملا درک کرده است و به همین خاطر در کنار این مردم مظلوم ایستاده اند .

وی با تاکید بر اینکه فطرت نجیب انسان ها در سراسر جهان طرفدار فلسطینیان است گفت: صدای حق را هرگز نمی‌توان خاموش کرد و اندیشه را از راه آزادی نمی‌توان باز داشت، ملت بزرگ فلسطین جهان را روشن می بیند و سیاهی را بر نمی‌تابد و با همه سختی ها معتقدند که روز آزادی را خواهند دید.