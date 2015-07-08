حمله تروریستها به یک منزل مسکونی درسیناء ۹ کشته و زخمی برجاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منابع امنیتی اعلام کردند که به دنبال حمله موشکی تروریستها به یک منزل مسکونی در شهر الشیخ زوید در شمال سیناء طی ساعات اولیه صبح امروز پنج غیر نظامی کشته شده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع امنیتی در این خصوص اعلام کرد که تروریستها پایگاه نظامی نیروهای امنیتی را در این شهر مورد هدف قرار دادند که این موشک به اشتباه به منزل مسکونی اصابت کرد.

همچنین در عملیات ویژه ارتش مصر علیه تروریستها در شهر الشیخ زوید پنج نفر از تروریستها به هلاکت رسیدند.