۲ویژگی روز قدس امسال/ جمعه روز ندای وحدت در برابر ظلم و سکوت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما رئیس جمهور در آستانه برگزاری روز جهانی قدس گفت: ملت‌های مسلمان، به‌ویژه ملت ایران ندای مظلومیت یک ملت بزرگ را که ۶۶ سال از خانه و کاشانه خود آواره شده است، به گوش جهانیان می‌رسانند.

حجت‌الاسلام روحانی از روز قدس به عنوان یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: مردم در روز قدس به جهانیان خواهند گفت که فلسطین و اشغال این سرزمین از ذهن ملت مسلمان نخواهد رفت و فراموش نخواهد شد.

رئیس جمهور گفت: امت اسلامی در واقع در روز قدس به یک معنا ندای وحدت خود را سر می‌دهد.

وی افزود: مردم با هم فریاد می زنند و همه مسلمانان یکصدا در جهان خواهان آزادی سرزمین اشغالی هستند و می‌خواهند بگویند مردم مسلمان ظلمی که به این ملت شده و سکوتی که بعضی‌ها کردند را فراموش نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام روحانی با تاکید بر اینکه مردم همه ساله با نشاط و شور بیشتری در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند، راهپیمایی روز قدس امسال را دارای دو ویژگی دانست و گفت: از یک طرف کشتاری که در منطقه وجود دارد و مزدورانی که در واقع پشت پرده به صهیونیست‌ها وصل هستند و به کشتار مردم می پردازند، مردم نفرت خود را از رژیم صهیونیستی و نیروهای تروریستی اعلام می کنند.

رئیس جمهور اضافه کرد: از طرف دیگر حضور مردم در روز قدس در شرایط مذاکره یک نوع پشتیبانی بزرگ از حقوق و عزت خودشان است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه امسال مردم با حضور شکوهمند خود، روز قدس را گرامی می‌دارند خاطرنشان کرد: هر چه این راهپیمایی باشکوه‌تر باشد عزت ملت مسلمان ایران و قدرت دولت اسلامی و نظام اسلامی از دید جهانیان بیشتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام روحانی در پایان با اشاره به آثار سوء حضور گروهک‌های تروریستی در منطقه و کشتار مسلمانان تصریح کرد: یکی از فواید گروهک های تروریستی برای قدرت های بزرگ و برای صهیونیست‌ها، به وجود آوردن این فضاست که ملت اسلامی آن هدف بزرگ در این منطقه که همه باهم باشند یعنی آزادی قدس، از یادشان برود و فراموش کنند و به مسائل روزمره ای که گرفتارش شده‌اند بپردازند.