ایران دارای ناامن ترین فضای اینترنتی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله مومن نسب، معاون فضای مجازی بسیج کشور و عضو کمیته بین المللی شورای عالی فضای مجازی که به عنوان کارشناس، برگزاری این نشست را به عهده داشت با اشاره به مشکلات و آسیب‌هایی که به دلیل بی اطلاعی افراد از سوء استفاده های فضای مجازی گریبان گیر خانواده ها می شود، راهکارهای مواجهه با این بعد از زندگی افراد را بیان کرد.

مومن نسب با اشاره به لزوم آشنایی کاربران با ابعاد مختلف فضای مجازی گفت: فضای مجازی بعد دیگری از زندگی حقیقی افراد را به خود اختصاص داده است. غربی ها به این بعد از زندگی شان، زندگی دوم می گویند. همه ابعاد زندگی حقیقی در فضای مجازی تعریف شده است که باید آنها را بشناسیم. همان طور که در زندگی حقیقی با مباحث تجارت و اقتصاد در ارتباط هستیم، در فضای مجازی هم مفاهیمی چون تجارت الکترونیک یا اقتصاد مجازی، هویت مجازی، فرهنگ مجازی، زمین مجازی و... مطرح شده است.

وی افزود: در واقع هر بعد دیگری از زندگی افراد، فضای مجازی نامیده می شود که ما در جمهوری اسلامی هم این تعریف را پذیرفته ایم. اسفند سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری تشکیل شورای عالی فضای مجازی را تصویب کردند. بسیاری از مسئولان کشور عضو شورای عالی فضای مجازی هستند، چون فضای مجازی درست مشابه فضای حقیقی ان قدر تنوع دارد که همه نهادهای کشور باید برای اداره و رهبری آن بسیج شوند تا حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی تعریف شود.

خانواده حریم نبرد جنگ نرم است

عضو کمیته بین المللی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ابزار جنگ نرم به حریم خانواده حمله می کند، گفت: اکنون فضای مجازی به عنوان ابزاری برای جنگ نرم استفاده می شود و خانواده حریم نبرد جنگ نرم است. وقتی فرزند برای اینکه زمان بیشتری را صرف بازی در فضای مجازی کند به بزرگترها پرخاش می کند و یا مادر خانواده به جای وقت گذاشتن برای همسر و فرزندان در فضای مجازی سرگرم می شود. حتی وقتی پدر خانواده هم درست به همین شکل از اعضای خانواده غفلت می کند گویای این واقعیت است که این افراد درگیر جنگ نرم شدند. بنابراین اعضای خانواده نسبت به یکدیگر شک و تردید پیدا می کنند، البته هدف جنگ نرم هم همین است. جنگ نرم در یک جمله یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های افراد یک خانواده و در بعد وسیع تر افراد جامعه که نتیجه ای جز سقوط و تباهی ندارد.

ابزارهای جنگ نرم

مومن نسب ایجاد نشدن ممنوعیت برای ورود کودکان به فضای مجازی را مهم ترین زمینه بروز آسیب های اجتماعی دانست و در این باره گفت: ابزارهای جنگ نرم که به کانون خانواده آسیب می رسانند تنوع بسیاری دارند. نسل جدید گوشی های تلفن همراه، تبلت ها، کامپیوتر، انواع بازیها و کنسول های بازی از جمله پرکاربردترین ابزارهای جنگ نرم هستند. شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و توییتر گروه دیگری از ابزارهای جنگ نرم محسوب می شوند. همچنین رسانه های تعاملی بیماری های فراگیری هستند که به افراد و کانون خانواده آسیب جدی وارد می کنند. مهم ترین آسیبی که رسانه های تعاملی مانند فیسبوک به جامعه وارد می کنند به این دلیل است که در کشور ما عضویت در این فضاها محدودیت سنی ندارد. در حالی که در سال ۱۳۹۶ در آمریکا قانونی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی تصویب شده است. اگر در آمریکا خانواده ای اجازه بدهد فرزند زیر ۱۸ سال وارد هر شبکه اجتماعی بشود، دادگاه به دلیل عدم صلاحیت والدین سرپرستی آن بچه را از خانواده می گیرد. اما متاسفانه ما می بینیم که در کشور ما حتی کودکان و نوجوانان هم به راحتی به این فضاها دسترسی دارند.

ویژگی های اینترنت

وی با بیان اینکه اینترنت سالم باید چهار ویژگی کلی داشته باشد، اظهار داشت: اینترنت باید چهار ویژگی داشته باشد که این چهار ویژگی در قانون ما مطرح شده اما اجرا نشده است. ویژگی اول این است که اینترنت باید سالم باشد. اما آمارها نشان می دهد که ۸۹ درصد از محتوای شبکه های موبایل و اطلاعات دریافتی و ارسالی غیر اخلاقی است.

ویژگی دوم این است که سرعت اینترنت بر اساس قانون باید تند باشد. یعنی اینترنت با سرعت بالا باید در خدمت محتوای سالم باشد. اما واقعیت این است که در حال حاضر اینترنت سرعت مطلوب را ندارد چون با واسطه از آمریکا خریداری می کنیم و با همین سرعت نامطلوب در اختیار محتوای ناسالم است.

ویژگی سوم این است که اینترنت باید امن باشد که بر اساس آمارها در یک ماه ۱۴ میلیارد بسته اطلاعاتی از ایرانی ها سرقت شده است که در دنیا بی سابقه است. این آمار نشان می دهد که ایران ناامن ترین فضای اینترنتی را از لحاظ امنیت دارد.

چهارمین ویژگی این است که اینترنت باید ارزان باشد. اما واقعیت این است که قیمت اینترنت ما ۲ هزار برابر حد معمول است. تنها با کنترل و قانونمند کردن این چهار ویژگی می تواینم از مزایای یک اینترنت سالم بهره مند شویم. ما اولین کشور خاورمیانه بودیم که اینترنت را دریافت کردیم ولی به مرور زمان هرچه اینترنت پیشرفت کرد ما به عقب برگشتیم. چون نتوانستیم تولید کننده باشیم و در فضای مجازی حاکمیت خودمان را پیدا کنیم.

آسیب های فضای مجازی

مومن نسب در ادامه به آسیب های اینترنت ناسالم اشاره کرد و گفت: آسیب های فضای مجازی و اینترنت نا سالم را می توان از لحاظ روانی، فکری و فرهنگی بررسی کرد. این آسیب ها در ۳ مرحله تسخیر افکار و اذهان، تسخیر دل و تغییر رفتار مشاهده می شود. تاثیرات این مراحل در قالب استرس، تنوع طلبی، تاثیر پذیری احساسی و جنسی، ترورهای هسته ای، طلاق های عاطفی، چند شریک گزینی، افت تحصیلی، دروغ و شایعه پراکنی و... ظاهر می شود. از بین تاثیرات شناخته شده، چند گزینه، بیشترین آسیب را به کانون خانواده تحمیل می کند تا آنجا که نتایج آمارها نشان می دهد ۶۸ درصد از طلاق های ثبت شده در ۱۵۰ کشور دنیا به دلیل ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف در شبکه های موبایلی اتفاق افتاده است.

لزوم آگاهی خانواده ها با فضاهای مجازی و اینترنت

وی با بیان اینکه خانواده ها باید با فضای مجازی آشنا باشند تاکید کرد: درباره آگاهی و افزایش اطلاعات خانواده ها از فضاهای مجازی باید چند نکته را در نظر گرفت. مهم ترین نکته این است که دولت، خانواده ها را در آشنایی و مواجهه با فضای مجازی تنها نمی گذارد. دولت ورود می کند و برای خانواده ها بسته های محتوایی تولید می کند. مثل اینترنت خانواده پسند، اینترنت ویژه کودک، اینترنت دانش آموزی و... که فضا را برای کاربر تعریف می کند. متاسفانه در کشور ما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. افراد در همه رده های سنی به محتوای اینترنت دسترسی دارند. یک سایت با محتوای تعریف شده برای کودک ۵ ساله تا سالمند ۶۰ ساله قبال دسترس و یا برای هر دو فیلتر است. نکته قابل توجه این است که پدر و مادر به تنهایی نمی توانند همه مباحث و زوایای مربوط به دنیای مجازی را مطالعه کنند. به همین دلیل است که در همه کشورهای جهان نهادهایی برای شناسایی، مطالعه و بررسی فضاهای مجازی تشکیل می شود. این نهادها با ارزیابی فضاهای مجازی، اطلاعات کلی درباره محدودیت سنی، مزایا و معایب فضاهای جدید را بازگو می کنند.

فاصله گرفتن اعضای خانواده

مومن نسب در پایان نشست فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر را مهم ترین آفت فضای مجازی دانست و گفت: فضاهای مجازی موجب فاصله گرفتن افراد و اعضای خانواده از یکدیگر شده اند. در گذشته وقتی اعضای خانواده با یکدیگر مشاجره و یا قهر می کردند به اقوام و آشنایان پناه می بردند که خیر و صلاح آنها را می خواستند. اما از زمانی که فضاهای مجازی وارد حریم خانواده شده است بعد از هر مشاجره کوچک، اعضای خانواده به دوستی های بی پایه و اساس فضای مجازی پناه می برند و این پناهندگی نقطه آغاز مشکلات جبران ناپذیر است. برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی باید تا حد امکان ورود و وقت گذرانی در فضاهای مجازی را محدود کرد.