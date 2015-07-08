گزارشگران رادیو پابه ‎پای ملت ایران در روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه نوزدهم تیر مصادف با روز جهانی قدس، گزارشگران شبکه‌های رادیویی ایران، جوان، فرهنگ، تهران، سلامت، اقتصاد و گفتگو، با حضور در مسیرهای ۹‎گانه راهپیمایی این روز بزرگ، حضور پررنگ خواهند داشت تا در فواصل مختلف، لحظه به لحظه حضور پرشور ملت غیور و همیشه در صحنه ایران را برای شنوندگان گزارش کنند.

گزارشگران رادیو، با حضور در مسیرهای مختلف راهپیمایی این روز و نیز در خیابان‌های مشرف به مسیرهای اصلی، به میان مردم خواهند رفت و ضمن گفتگو و مصاحبه با آنها، تا دانشگاه تهران و برپایی نماز جمعه، آنان را پابه‎پا همراهی خواهند کرد.

واحد سیار رادیو تهران نیز با استقرار در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، از طریق امواج رادیویی با شنوندگان همراه می‎شود تا حال و هوای مردم را در روز جهانی قدس و در این مکان متبرک و مقدس، گزارش کند.

ویژه برنامه‌های روز جهانی قدس تمامی شبکه‌ای رادیویی، روز جمعه نوزدهم تیر از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا زمان برپایی نماز جمعه ادامه خواهد داشت.