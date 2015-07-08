  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

گزارشگران رادیو پابه ‎پای ملت ایران در روز جهانی قدس

گزارشگران رادیو پابه ‎پای ملت ایران در روز جهانی قدس

شبکه‌‏های رادیویی ایران، جوان، فرهنگ، تهران، سلامت، اقتصاد و گفتگو، لحظه به لحظه مراسم روز جهانی قدس را برای شنوندگان در سراسر ایران گزارش خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه نوزدهم تیر مصادف با روز جهانی قدس، گزارشگران شبکه‌های رادیویی ایران، جوان، فرهنگ، تهران، سلامت، اقتصاد و گفتگو، با حضور در مسیرهای ۹‎گانه راهپیمایی این روز بزرگ، حضور پررنگ خواهند داشت تا در فواصل مختلف، لحظه به لحظه حضور پرشور ملت غیور و همیشه در صحنه ایران را برای شنوندگان گزارش کنند.

گزارشگران رادیو، با حضور در مسیرهای مختلف راهپیمایی این روز و نیز در خیابان‌های مشرف به مسیرهای اصلی، به میان مردم خواهند رفت و ضمن گفتگو و مصاحبه با آنها، تا دانشگاه تهران و برپایی نماز جمعه، آنان را پابه‎پا همراهی خواهند کرد.

واحد سیار رادیو تهران نیز با استقرار در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، از طریق امواج رادیویی با شنوندگان همراه می‎شود تا حال و هوای مردم را در روز جهانی قدس و در این مکان متبرک و مقدس، گزارش کند.

ویژه برنامه‌های روز جهانی قدس تمامی شبکه‌ای رادیویی، روز جمعه نوزدهم تیر از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا زمان برپایی نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2854317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها