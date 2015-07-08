گزارشگران رادیو پابه ‎پای ملت ایران در روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه نوزدهم تیر مصادف با روز جهانی قدس، گزارشگران شبکههای رادیویی ایران، جوان، فرهنگ، تهران، سلامت، اقتصاد و گفتگو، با حضور در مسیرهای ۹گانه راهپیمایی این روز بزرگ، حضور پررنگ خواهند داشت تا در فواصل مختلف، لحظه به لحظه حضور پرشور ملت غیور و همیشه در صحنه ایران را برای شنوندگان گزارش کنند.
گزارشگران رادیو، با حضور در مسیرهای مختلف راهپیمایی این روز و نیز در خیابانهای مشرف به مسیرهای اصلی، به میان مردم خواهند رفت و ضمن گفتگو و مصاحبه با آنها، تا دانشگاه تهران و برپایی نماز جمعه، آنان را پابهپا همراهی خواهند کرد.
واحد سیار رادیو تهران نیز با استقرار در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، از طریق امواج رادیویی با شنوندگان همراه میشود تا حال و هوای مردم را در روز جهانی قدس و در این مکان متبرک و مقدس، گزارش کند.
ویژه برنامههای روز جهانی قدس تمامی شبکهای رادیویی، روز جمعه نوزدهم تیر از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و تا زمان برپایی نماز جمعه ادامه خواهد داشت.
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