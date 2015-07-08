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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۳

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی؛

تصمیم عجیب کُره‌ای‌ها در یونیورسیاد/ کلاه الکترونیکی حذف شد

تصمیم عجیب کُره‌ای‌ها در یونیورسیاد/ کلاه الکترونیکی حذف شد

مدیر تیم تکواندوی دانشجویان ایران از تصمیم مسئولان برگزاری تکواندو در بخش مبارزه برای حذف کلاه الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، اصغر رحیمی مدیر تیم تکواندوی دانشجویان ایران با اعتراض به تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات تکواندو در بخش مبارزه گفت: با توجه به اینکه استفاده از کلاه الکترونیکی مانند هوگو در فدراسبون جهانی اجباری است و مسابقات یونیورسیاد نیز از این قانون پیروی می کند اما مسئولان برگزاری این مسابقات بدون در نظر گرفتن این قانون استفاده از کلاه الکترونیکی را ممنوع اعلام کردند.

وی تاکید کرد: این تصمیم با اعتراض زیادی از سوی کشورهای شرکت کننده همراه بود اما آنها بدون توجه به اعتراض ها این تصمیم را نهایی کردند.

مدیر تیم تکواندوی دانشجویان در خصوص قرعه کشی مسابقات هم خاطرنشان کرد: امروز دو وزن کشی انجام شده است. خوشبختانه شرایط تیم مناسب است و اگر کره ای ها مشکلی ایجاد نکنند انشالله نتیجه قابل قبولی در بخش مبارزه کسب می کنیم.

کد مطلب 2854319

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