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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

بازی جدید داعش در کمین کودکان

بازی جدید داعش در کمین کودکان

گروه تروریستی داعش با سوء استفاده از تمایل کودکان و نوجوانان به بازی‌های الکترونیکی، از آن به عنوان حربه جدیدی برای انتشار افکار تروریستی خود در میان آنها بهره می‌گیرد.

شبکه العالم نوشت:عناصر گروه تروریستی داعش پیش از این نیز با تولید بازی "صلیل الصوارم"، عناصر خود را قهرمان هایی به تصویر کشیدند که با دشمن - که همان ارتش های عربی است- می جنگند.

این روش، همان روش شست و شوی مغزی است که مادر مجری حمله تروریستی در شهر سوسه در تونس به آن اشاره کرد و گفت که پسرش حتی از کشتن یک موش می ترسید و بعد از شست و شوی مغزی با این بازی الکترونیکی، توانست دست به کشتن ۳۸ نفر بزند.
 

داعش در کمین کودکان


عناصر داعش با توجه به توان فنی خود می توانند وارد بازی "کول اف دیوتی ۸" شده و با بازیکن صحبت کنند، گفتنی است، تروریست ها، بازی های آنلاین را به عنوان وسیله ای برای نفوذ به افکار کودکان و نوجوانان قرار داده اند؛ همان طور که با استفاده از شبکه های اجتماعی، عواطف عامه مردم را به سوی خود جلب کرده و تعداد زیادی از آنها را به عضویت در این گروه ترغیب کرده اند.

 

کد مطلب 2854322

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