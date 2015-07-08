بازی جدید داعش در کمین کودکان

شبکه العالم نوشت:عناصر گروه تروریستی داعش پیش از این نیز با تولید بازی "صلیل الصوارم"، عناصر خود را قهرمان هایی به تصویر کشیدند که با دشمن - که همان ارتش های عربی است- می جنگند.



این روش، همان روش شست و شوی مغزی است که مادر مجری حمله تروریستی در شهر سوسه در تونس به آن اشاره کرد و گفت که پسرش حتی از کشتن یک موش می ترسید و بعد از شست و شوی مغزی با این بازی الکترونیکی، توانست دست به کشتن ۳۸ نفر بزند.





عناصر داعش با توجه به توان فنی خود می توانند وارد بازی "کول اف دیوتی ۸" شده و با بازیکن صحبت کنند، گفتنی است، تروریست ها، بازی های آنلاین را به عنوان وسیله ای برای نفوذ به افکار کودکان و نوجوانان قرار داده اند؛ همان طور که با استفاده از شبکه های اجتماعی، عواطف عامه مردم را به سوی خود جلب کرده و تعداد زیادی از آنها را به عضویت در این گروه ترغیب کرده اند.



