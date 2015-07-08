راهپیمایی روز قدس موجب عزت اسلام و آشفتگی استکبار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس واعظ طبسی طی پیامی در استانه فرا رسیدن روز قدس از مردم خداجوی خراسان دعوت کرد تا با حضور در این راهپیمایی ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی ندای آزادی مسلمانان و اماکن مقدسه مسلمین را سر داده و بار دیگر دشمنان اسلام و انقلاب را ناامید کنند.

در این پیام که در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، خطاب به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و اقشار مختلف جامعه صادر شده آمده است:ماه مبارک رمضان، ماه بندگی و عبادت، ماه ایستادگی و مقاومت، ماه مبارزه با شیطان درون و بیرون به روزهای پایانی رسیده است و دل‌های مؤمنان در سراسر عالم، این روزها متوجه قدس شریف، قبله اول مسلمین است.

در این پیام آمده است: خروش و خیزش جهانی علیه ظلم، استبداد و استکبار پیام رمضان است و امت واحده اسلام در پاسخ به ندای جهانی معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و با توجه به آیات تابناک قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اعظم و در پرتو رهبری خردمندانه امام جامعه اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای خواهد توانست با وحدت، همدلی و همزبانی افق‌های روشنی را بر روی خود بگشاید و نقشه‌های دشمنان امت واحده اسلامی را نقش بر آب نموده و عزت خویش را جلوه‌گر کند.

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: فلسطین و قدس قطعاً متعلق به امت اسلام و همه بشریت است و به یاری خدا و بیداری و یکپارچگی مسلمانان به دامن امت اسلامی بازخواهد گشت.

در این پیام آمده است: دنیای استکبار و سردمداران سلطه، با نقشه‌ی شوم تفرقه افکنی و برافروختن آتش جنگ طلبی و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی که نمونه آن را امروز در سرزمین یمن به دست رژیم خبیث آل سعود مشاهده می‌کنیم، سعی در تسلط بر سرنوشت جهان اسلام و بهره‌برداری از منافع عظیم و ثروت بزرگی که در منطقه خاورمیانه در اختیار کشورهای اسلامی است، دارد.

آیت الله طبسی یادآور شده: در روزهایی که قدرت‌های سلطه‌گر به سرکردگی آمریکا به بهانه مذاکرات هسته‌ای و با حجم گسترده‌ای از فریب و دغل‌کاری و تبلیغات جهانی سعی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای عقب‌نشینی از آرمان‌های خود دارند، حضور باشکوه امت اسلامی ایران در صحنه همچون همیشه خواب‌های واهی استکبار را آشفته خواهد کرد و پشتوانه‌ای برای عزت و اقتدار کشور عزیزمان خواهد بود.

همپنین در این پیام آمده است: از اقشار عموم جامعه دعوت می شود تا با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ دندان‌شکنی به زمزمه‌های بدخواهان و کج اندیشان، ندای آزادی مسلمانان و اماکن مقدسه مسلمین را سر داده و بار دیگر دشمنان اسلام و انقلاب را ناامید کنند.