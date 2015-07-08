ستاد سوخت اگر فعال است پای کار بیاید/ نوسازی تاکسی های فرسوده

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منظورم از انحلال ستاد سوخت، توقف فعالیت هایی بود که مربوط به مدیریت شهری است، گفت: دو فعالیت اساسی ستاد سوخت که به مدیریت شهری مرتبط است، عملا متوقف شده و ما در سال جدید دیگر خدماتی از این ستاد نتوانسته ایم بگیریم.

وی با بیان اینکه پس از تک نرخی شدن بنزین، تاکسی های پایتخت دیگر امکان استفاده از سوخت یارانه ای را ندارند و دیگر سهمیه بندی بنزین و اعلام اینکه سهمیه سوخت به کارت ها واریز شده معنی ندارد، گفت: فعالیت دیگری که به اعتقاد من مهمترین فعالیت این ستاد بود، نوسازی خودروهای فرسوده است که متوقف شده است. ما ۱۰ هزار تاکسی پراید و پیکان داشتیم که سال گذشته با همکاری خوب این ستاد ۳ هزار و ۱۰۰ تاکسی نوسازی شد.

قناعتی اضافه کرد: تاکسی های فرسوده به مبلغ ۵ میلیون این خودروها توسط ستاد خریداری می شد و بانک عامل نیز وام با سود ۱۵ درصد را به رانندگان ارائه می کرد که برای ۶ هزار و ۹۰۰ خودروی باقیمانده، ما از ابتدای سال مراجعه کرده و پاسخی نمی گیریم و وضعیت این تاکسی ها نامشخص و بلاتکلیف است. اگر این فعالیت ها متوقف نشده، چرا بیش از ۴ ماه است که ما هیچ پاسخی نگرفته ایم.

وی با تاکید بر اینکه ماندن و نماندن شکل کالبدی ستاد سوخت به دولت بستگی دارد و اعلام بودن یا نبودن این ساختار به اعضای شورای شهر ارتباطی ندارد، گفت: اما مدیریت شهری در این مدت در موضوعاتی که به این ستاد مربوط می شد و شهر از آن منتفع می شد را دیگر در اختیار ندارد در حالیکه این تاکسی های فرسوده سبب افزایش آلودگی هوا، افزایش مصرف انرژی های فسیلی و... می شوند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در تلاش است با هماهنگی بانک ها بتواند روند نوسازی تاکسی ها را ادامه دهد، افزود: اگر ستاد سوخت می گوید هنوز فعالیت می کند، بیاید پای کار نوسازی ناوگان تاکسیرانی تا شاهد تحول در این حوزه باشیم.