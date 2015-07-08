جای نگرانی در تحقیق وتوسعه نیست/ برای هر مدل سانتریفیوژ جنگیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما در پاسخ به این سوال که در سفر اخیر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، آیا توافق مکتوبی به وجود آمد یا به وین موکول شد تا مکتوب شود، گفت: در آن زمان کلیاتی توافق شد، دیدارهای خوبی صورت گرفت و قرار شد که این مذاکرات ادامه یابد. مذاکرات دیروز دنباله مذاکراتی است که با آقای آمانو داشتیم. همه مسائل مختلف را مرور کردیم و تفاهمات کلی خوبی حاصل شد اما به دلیل کمبود وقت فرصت مکتوب کردن اینها را نداشتیم. قرار است این مذاکرات ادامه پیدا کند.

کمالوندی درباره مذاکرات علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی با طرف آمریکایی نیز گفت: خوشبختانه صالحی از روند کار موضوعات فنی راضی بود، اگر چه ما همچنان برخی مسائل را داریم و در پرانتزها موضوعاتی هست که باید به آن پرداخته شود، ولی اگر به عقب بگردیم و نگاه کنیم می بینیم که راه زیادی را آمدیم و از لحاظ فنی در جهت حل مسائل قرار گرفته ایم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به موضوع تحقیق و توسعه تاکید کرد: تا اینجایی که آمده ایم جای هیچ نگرانی نیست یعنی ما محدودیتی در امر تحقیق و توسعه نداریم اما درباره هرکدام از ماشین های جدید یعنی آی آر ۵ و ۶ و ۷ و ۸ در واقع یک جنگ داشتیم. مدت ها و روزها مذاکرات فشرده و گفتگوهای ۵ تا ۶ ساعته برای هر کدام از این ماشین ها داشتیم.

وی افزود: خوشبختانه الان هیچ کدام از طرح های تحقیق و توسعه قرار نیست تحت تاثیر قرار بگیرد و جای هیچ نگرانی نیست.