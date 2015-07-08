روز قدس باید انزجار از اسرائیل را در دنیا به نمایش بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر دیروز سه شنبه در نشست هماهنگی و پایش امور دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر حضورپرشور مردم در راهپیمایی روز قدس همچون سالهای گذشته، اظهار داشت: ما باید یکبار دیگر علاقهمندی خود به مردم فلسطین و همچنین انزجار از اسرائیل و از همه مهمتر ظلم و ستم در دنیا را به نمایش بگذاریم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود در این دیدار با اشاره به اهمیت روز قدس در بین مسلمانان، گفت: مردم فلسطین مظلومترین مردمان تاریخ هستند که چند نسل در اردوگاهها زندگی کردهاند و سالهاست که آرامش و آسایش را تجربه نکردهاند.
وی همچنین به مذاکرات هستهای اخیر کشورهای 1+5 اشاره و تصریح کرد: دنیا به این واقعیت مهم که عاقلانهترین راه حل برخورد با ایران در همهی موارد به خصوص مسایل هستهای، مذاکره، احترام و گفتوگو است، رسید و فهمید که باید با ایران گفتوگو کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه غربیها خیلی بیشتر از ایران به توافق هستهای نیازمند و امیدوار هستند، خاطر نشان کرد: آنها به دنبال جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای هستند، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در فتوای خود ساخت و تولید بمب هستهای را حرام اعلام کردهاند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی درخصوص خدمات دانشگاه آزاد اسلامی، به چگونگی و چرایی تأسیس آن در اوایل انقلاب و همچنین شرایط دانشگاههای کشور در آن زمان اشاره کرد و گفت: الحمدلله رشد کمی و کیفی دانشگاه آزاد اسلامی به گونهای است که همه منتقدان به آن اعتراف میکنند.
وی با تشریح اهداف کلمات «آزاد» و «اسلامی»، گفت: اخیراً به این نتیجه رسیدیم که یک پژوهشگاه بزرگ اسلامی نیز در سراسر کشور ایجاد نماییم تا پاسخگوی نیازهای پژوهشی جوانان ایران در اقصی نقاط کشور باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود ابتکارات، اختراعات و طرحهای بسیار مهم دانشجویان و استادان دانشگاههای دولتی و آزاد کشور بر ضرورت تجاری سازی این گونه طرحها اشاره کرد و با بیان این نکته که کشور نیازمند این گونه پژوهشهای علمی، فنی و تکنولوژی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی میتواند و این ظرفیت را دارد که در پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان به اینگونه پژوهشها سروسامان دهد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی حل مشکل آب و همچنین مشکل محیط زیست از جمله زباله در ایران اسلامی را از ضرورتهای علمی دانشمندان و دانشگاهیان خواند و با اشاره به قراردادی که اخیراً دانشگاه آزاد اسلامی با شهرداری یکی از شهرهای استان مازنداران منعقد کرده است، گفت: همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور باید آماده باشند تا اگر این طرح جواب داده است، از زبالههایی که تهدید زندگی و محیط زیست میباشد، به عنوان فرصتی برای تولید انرژی برق استفاده کنیم.
وی با توجه به طرح تجمیع و صرفهجویی دانشگاه آزاد اسلامی، و اعتراضات اولیه درخصوص این طرح گفت: الحمدلله پس از دیدن آثار اولیه این طرح، همگان موافق شدند و باید با رعایت همهی اصول به گسترش و اتمام آن طرح پرداخت.
در ابتدای این دیدار، دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش کاملی از جزییات طرح تجمیع دو و آثار مثبت آن در این دانشگاه ارائه کرد.
همچنین دکتر مرتضی موسی خانی، دبیر هیأت امنای استان قزوین ـ دکتر بابک آل طه، دبیر هیات امنای استان کرمان ـ دکتر آرین ساطعی، دبیر هیأت امنای استان گلستان ـ دکتر علیرضا امیرتیموری، دبیر هیأت امنای استان گیلان و دکتر شهریار عباسی، دبیر هیات امنای استان ایلام به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در ارتباط با طرح تجمیع دو پرداختند.
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