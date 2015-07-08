به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، بهاره قادریان در خصوص مدال برنز پومسه تیمی در بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان، اظهار کرد: سطح مسابقات بالا بود و می‎توان آن را در حد المپیک دانست. من معتقدم کسب مدال در این رقابتها حتی از مسابقات جهانی نیز فراتر بود.

وی با بیان اینکه کره جنوبی، ویتنام و ترکیه و چین حریفان قدرتمندی بودند، تاکید کرد: تمرینات سنگین و فشرده ای را پشت سر گذاشتیم و در کنار تمرینات خود درگیر امتحانات نیز بودیم اما در نهایت نتیجه تلاشمان را با مدال گرفتیم.

همچنین مرجان سلحشوری پس از کسب مدال برنز پومسه تیمی گفت: تمام تلاش خود را کردم تا نتیجه روز گذشته در بخش انفرادی را جبران کنم و امروز با تمرکز کامل در مسابقه حاضر شوم و خوشبختانه دست خالی نماندیم.

سلحشوری تاکید کرد: با تمام وجود برای رسیدن به این مدال مبارزه کردیم و نتیجه تمرینات سختی را که داشتیم در میدان مبارزه گرفتیم. معتقدم که ورزشکار وقتی برای کسب مدال عرق بریزد حتما نتیجه زحمتش را می گیرد.

فاطمه قاسمی دیگر عضو تیم پومسه بانوان هم گفت: هشت تیم راه یافته به مرحله نهایی، همگی تیم های قدرتمندی بودند اما ما یک سر و گردن از آنها برتر بودیم و برای مدال جنگیدیم. ما برای مدال طلا آمده بودیم و با توجه به میزبانی کره جنوبی داوران آنطور که باید به ما امتیاز ندادند.

تیم پومسه دانشجویان دختر ایران امروز موفق شد به عنوان سوم مسابقات دانشجویان جهان برسد. کاروان ایران در حال حاضر دو مدال طلا، دو نقره و سه برنز کسب کرده است.