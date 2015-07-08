آسفالت یکی از مطالبات جدی مردم روستاهای سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی ظهر امروز در جریان بازدید از روستاهای بخش سیروان شهرستان سنندج اظهار داشت: بخش سیروان نیازمندی های مختلفی دارد که باید با برنامه ریزی مدیران و مسئولان در راستای رفع این دغده ها تلاش کنند.

وی ادامه داد: بخش سیروان شهرستان سنندج یکی از مناطق مهم در استان کردستان در حوزه تولید محصولات کشاورزی به ویژه توت فرنگی است و در همین راستا باید نسبت به نیازمندی های مردم این بخش با جدیت ویژه ای نگاه شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین جمعیت بخش سیروان به دلیل وجود روستاهای پرجمعیت بالاست و به همین دلیل نیز مردم این روستاها انتظار دارند که دغدغه های آنها در کوتاهترین زمان ممکن مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به روند آسفالت راه های روستایی به سمت هشمیر و شیان عنوان کرد: مسیر روستای توریور تا شیان به طول سه کیلومتر بهسازی و آسفالت شده و آسفالت مسیر روستای سه راهی تخته تا هشمیز هم که به طول 3 کیلومتر باقی مانده تا پایان سال جاری آسفالت خواهد شد.

علوی به دیگر نیازمندی های مردم این منطقه اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین آب شرب و کشاورزی نیز مطالبات مردم در اختیار مسئولان دستگاه های مسئول قرار می گیرد تا در کوتاهترین زمان ممکن این مطالبات نیز برآورده شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که مدیران ادارات و سازمان های دولتی ضمن ارتباط با مردم و حضور در مناطق روستایی از نزدیک در جریان مشکلات و کاستی ها قرار گیرند تا در کوتاهترین زمان ممکن در راستای رفع این نیازمندی ها تلاش کنند که در نهایت این روند باعث کاهش روند مهاجرت به شهرها شده و در کنار این مهم موج حاشیه نشینی و بافت های مسکونی غیرمجاز هم کاهش می یابد.