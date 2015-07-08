تیم والیبال زیر ۱۹ سال ایران قهرمان تورنمنت ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم والیبال زیر ۱۹ سال که خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان در آرژانتین آماده می کند، در راستای برنامه آماده‌سازی خود به ایتالیا سفر کرد و از روز یکشنبه در تورنمنت بین المللی سه جانبه رم با حضور تیم های ایتالیا و برزیل شرکت کرد.

والیبالیست های کشورمان در نخستین دیدار خود مقابل تیم ملی نوجوانان ایتالیا که به تازگی عنوان نایب قهرمانی اروپا را از آن خود کرده است، سه بر یک مغلوب شدند و سپس مقابل تیم قدرتمند برزیل در دیداری سخت و نفسگیر سه بر صفر به پیروزی رسیدند تا جواز حضور در دیدار فینال را از آن خود کنند.

دیدار فینال این تورنمت بین المللی از ساعت ۱۹ سه شنبه شب به وقت محلی با در حضور تماشاگران پر شمار ایتالیایی بین تیم های ایران و ایتالیا برگزار شد که حضور این تماشاگر پرشمار برای والیبالیست های کشورمان می توانست تجربه خوبی برای آمادگی روحی در مسابقات قهرمانی جهان باشد.

شاگردان محمد وکیلی در این دیدار حساس و نزدیک که هر دو تیم جهت کسب پیروزی و عنوان قهرمانی به میدان آمده بودند، برای هر امتیاز تا آخرین لحظه جنگیدند و دست از تلاش برنداشتند تا اینکه در سه دست پیاپی با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۹ بر ۲۷ تیم ایتالیا را شکست دادند.

در پایان این دیدار و معرفی تیم ایران به عنوان قهرمان این تورنمنت سه جانبه، رئیس والیبال شهر رم جام قهرمانی را به اعضای تیم کشورمان اهدا کرد.

تیم والیبال زیر ۱۹ سال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان که در ماه اوت در آرژانتین برگزار خواهد شد با تیم های لهستان، شیلی، چین تایپه و بلغارستان همگروه شده است.