پیکر دو شهید مفقود الاثر در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امیرمومنان علی (ع) ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، گروه های مختلف مردم و خانواده معظم شهدا پیکر مطهر شهید غواص سید جلیل میری ورکی بعد از گذشت 29 سال، که همراه با یکصد و 75 شهید غواص تازه تفحص شده، شناسایی و همراه با پیکر پاک شهید محمد علی‌بمانی در قزوین تشییع ‌شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید غواص، میری‌ورکی به همراه پیکر مطهر شهید محمد علی‌‌ بمانی همزمان با سالروز شهادت امام علی(ع)، ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه، ۱۷ تیر ماه از بقعه چهارانبیاء(ع) به سمت گلزار شهدای قزوین برگزار شد.

شهید سید جلیل میری‌ورکی در نهم فروردین سال ۱۳۳۸ در روستای ورک الموت قزوین به دنیا آمد و پدرش سید قاسم نام داشت، این شهید بزرگوار تا دیپلم درس خواند، کارگر شهرک صنعتی، متاهل و صاحب یک دختر و یک پسر بود.

شهید میری‌ورکی با حضور در جبهه‌های حق علیه باطل در چهارم دی ماه سال ۶۵ در عملیات کربلای ۴، در ام‌الرصاص، به شهادت رسید و اثری از پیکرش پیدا نشد که سرانجام در تفحص شهدا پیکر شهید شناسایی و به آغوش خانواده بازگشت.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار بعد از ۲۹ سال، در بین یکصد و ۷۵ شهید غواص تازه تفحص شده، شناسایی شد و به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

شهید میری ورکی اهل روستای ورک الموت است و به جهت اینکه خانواده شهید در کرج ساکن است، پیکر شهید بعد از تشییع در قزوین، برای تدفین به کرج منتقل خواهد شد.

امروز بعد از گذشت ۳۲ سال، پیکر مطهر شهید محمد علی‌بمانی هم با حضور گسترده مردم تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

شهید محمد علی‌بمانی، سوم شهریور سال ۱۳۲۹در شهر قزوین به دنیا آمد و تا پایان دوره ابتدایی درس خواند، کارگر کارخانه بود، ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد و در زمان شهادت صاحب دو دختر به نام‌های سمیه هفت ماهه و ندا ۲ ساله بود.

این شهید بزرگوار پس از آغاز جنگ تحمیلی از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و هفتم اسفند ماه سال ۶۲ در جزیره مجنون عراق، در عملیات خیبر به شهادت رسید و اثری از پیکرش به دست نیامد.

مراسم یادبود شهید محمد علی‌بمانی، بعداز ظهر امروز چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۱۹.۳۰ و مراسم صباح مزار صبح روز پنج ‌شنبه هیجدهم تیر ماه از ساعت ۸ تا ۹.۳۰ در مسجد شیشه ‌گرها واقع در چهار راه نظام وفا برگزار می ‌شود.