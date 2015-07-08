به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله رحیمی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی قرآن در شهرکهای اقماری زنجان، افزود: در سالجاری توسعه مراکز قرآنی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه در راستای توسعه فرهنگ قرآنی در استان، 10 نمایندگی دارالقرآن کریم در زنجان راهاندازی میشود، اظهار داشت: این طرح در روستاهای قرهبوته و سهرین در دست اقدام بوده و در وبلاماجی و سایر روستاها هم اجرا شده است.
مدیر دارالقرآن کریم استان زنجان، گفت: چون در روستاها و شهرکهای اقماری، مردم به مراکز قرآنی دسترسی ندارند و از آموزشهای قرآنی محروم هستند، نمایندگی دارالقران کریم در این مناطق احداث میشود.
رحیمی تاکید کرد: این موسسه در راستای تحقق منویات مقام رهبری درخصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامهریزی لازم را در دستور کار خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: این موسسه برای تقویت ارزشهای دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان دورههای متنوعی را برگزار میکند.
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