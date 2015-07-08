ادامه اجرای نمایش «چشم در برابر چشم» از ۱۹ تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «چشم در برابر چشم» نوشته سیاوش حیدری و کارگردانی نازنین سهامیزاده به دلیل فرارسیدن شبهای قدر و سوگواری شهادت امام علی(ع) اجرایی ندارد.
این نمایش با محوریت زندگی آمنه بهرامینوا قربانی اسیدپاشی از روز پنجشنبه سوم تیر روی صحنه رفت و همزمان با پایان یافتن تعطیلات یاد شده در روز جمعه ۱۹ تیرماه به کار خود ادامه میدهد.
نمایش «چشم در برابر چشم» با ایفای نقش نرگس نیک سیرت، شیما بختیاری و سارا رسول زاده هر شب به جز سهشنبهها، ساعت ۲۱ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود. این نمایش روزهای شنبه – روز تعطیلی سالنهای نمایشی در پایتخت – نیز به صحنه میرود اما روزهای سهشنبه اجرا ندارد.
رضا بهبودی، رخشان بنیاعتماد، سحر دولتشاهی، بهرام ابراهیمی، هاله مشتاقینیا، مهدی پاکدل، احسان کرمی، رضا گوران و علیرضا دبیر (نماینده شورای شهر تهران) از جمله هنرمندان و مسئولانی هستند که تا امروز به تماشای این نمایش با محوریت موضوعی اجتماعی نشستند.
برگزیده سومین جشنواره تئاتر شهر، دریافت تندیس نخست بازیگری زن و دریافت دو تقدیر بازیگری زن، دریافت تندیس کارگردانی، نامزد دریافت جایزه نمایشنامه نویسی، نامزد دریافت جایزه طراحی صحنه از جمله عناوینی هستند که نمایش «چشم در برابر چشم» در سومین جشنواره تئاتر شهر کسب کرده است.
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