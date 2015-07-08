هشدار مقام فرانسوی درباره هرج و مرج در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اروپا 1 ، رئیس بانک مرکزی فرانسه درباره بروز هرج و مرج در یونان در صورت حل نشدن اختلافات مالی ایین کشور با اتحادیه اروپا هشدار داد.

«کریستین نویه» رئیس بانک مرکزی فرانسه گفت: اقتصاد یونان در آستانه فروپاشی است بنابراین دستیابی به توافق برای کمک های مالی جدید به این کشور تا یکشنبه آینده از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

وی دستیابی به چنین توافقی را آخرین فرصت برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع مالی یونان دانسته و گفت اگر این فرصت نیز از دست برود، پیامدهای بد آن متوجه یونان خواهد شد.

سران کشورهای اروپایی در نشست اضطراری روز گذشته خود در بروکسل درباره بحران اقتصادی یونان اعلام کردند تا روز یکشنبه فرصت برای حل بحران بدهی های ایین کشور باقی است در غیر اینصورت ایین کشور باید آماده خروج از منطقه یورو شود.