گره ها در وین باز نشود توافق در آینده بعید است/اصلاح بیانیه لوزان

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید سه روزه مذاکرات هسته ای وین اظهار داشت: از اخباری که به گوش می رسد اینگونه برداشت می شود که این مذاکرات شرایط بسیار سختی را طی می کند.

وی با بیان اینکه این مذاکرات یک آزمون سخت برای دیپلماسی دنیا است، ادامه داد: تقریبا تمام کشورهای دارای نظام دیپلماتیک مستحکم در این مذاکرات وارد شده اند و اگر نتوانند گره ها را بعد از ماه ها باز کنند، احتمال اینکه در هفته ها و ماه های آینده ولو با تمدید، اتفاق خاصی بیفتد، کمتر خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در ماه های آینده مولفه های موثر بر عدم دستیابی به یک توافق خوب بیشتر خواهد شد، ادامه داد: آمریکایی ها در ماه های آینده وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد و طبیعی است که فضا برای آنها در رسیدن به یک توافق خوب دشوار خواهد شد و کشور ما نیز وارد انتخابات مجلس می شود.

به رشته های باریک توافق رسیده ایم/ بازگشت وزرای خارجه به پایتخت هایشان نشان خوبی نیست

جهانگیرزاده در ادامه با بیان اینکه تصور می کنم به رشته های باریک آخر توافق رسیده ایم، تاکید کرد: همانطور که در صحبت های آقای ظریف وزیر امور خارجه نیز بود، غرب باید از زیاده خواهی دست بردارد و تصمیم بگیرد.

وی تصریح کرد: برگشتن برخی وزرای خارجه ۱+۵ به پایتخت هایشان نشانه خوبی نیست، مگر اینکه ملاحظات سیاسی مدنظر باشد؛ چون زمانی هم پیشنهاد شده بود که اگر به چارچوب توافق رسیدیم، چارچوب گفتگوهای مسقط مورد توافق و امضا قرار بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در مجموع، الان باید اخبار را با تردید دنبال و رصد کرد چون شرایط بسیار حساسی برقرار است؛ جریاناتی مانند منافقین برای تاثیر بر روند مذاکرات تلاش می کنند و برخی کشورهای منطقه نیز خودشان را به آب و آتش می زنند و از همه ابزارهای لازم برای عدم توافق استفاده می کنند.

جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: فکر می کنم اگر در این دوره توافقی انجام نشود، احتمال توافق در آینده کمتر و دشوار خواهد بود.

مذاکره کنندگان ما هوشمندی لازم را دارند

وی در ادامه درباره چرایی تمدید سه روزه مذاکرات هسته ای نیز گفت: معنی این تمدید این است که هیچ یک از طرفین از رسیدن به توافق ناامید نیستند و در عین حال هر کدام نیز تلاش می کنند تا امتیازات بیشتری بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در رابطه با موضوع «توافق بدون امضا» که در روزهای اخیر در محافل رسانه ای مطرح می شود گفت: مذاکره کنندگان ما هوشمندی و فراست لازم را دارند.

جهانگیرزاده در این رابطه تصریح کرد: این مسئله که توافق به هر شکلی انجام شود و بعد از آن، قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل صادر شود که هم قطعنامه های قبلی خود را لغو کند و هم با استفاده از ظرفیت بین المللی خود، لغو قطعنامه های ظالمانه دولت و کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا را دنبال کند، یکی از مدل های مطلوب است، اما مهم این است که کدام یک از مدل ها منطبق با هنجارهای بین المللی است.

وی اظهار داشت: برخی ها معتقدند که این مذاکرات یک توافق سیاسی است، چون تغییری در حقوق ملت ها در زمینه هسته ای ایجاد نمی کند، بنابراین نیازی به فرستادن آن به پارلمان ها وجود ندارد؛ از سوی دیگر برخی ها معتقدند که این یک توافق حقوقی است و بنابراین باید به امضای طرفین برسد و سپس در پارلمان ها بررسی شود و در قانون اساسی ما نیز به این موضوع اشاره شده است که قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که طرف مقابل ما محدودیت هایی دارد، قاعدتا مذاکره کنندگان ما آن چیزی را انتخاب خواهند کرد که حداکثر سود جهانی و منطقه ای را برای ما داشته باشد؛ مخصوصا اینکه تعدادی از کارشناسان حقوق بین المللی نیز در مذاکرات حضور دارند و این مسئله را بررسی می کنند.

بیانیه لوزان فراز و نشیب داشت و می توانست اصلاح شود

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که مهمترین اشکالات بیانیه لوزان که هم اکنون باید مدنظر باشد چیست، تصریح کرد: من تصور نمی کنم که باز کردن گذشته کمک کند؛ چون شرایط بدتر می شود.

جهانگیرزاده در توضیح این مسئله گفت: از لوزان تاکنون شرایط فرق کرده و در سطح مذاکرات و تنوع آن فاصله قابل توجهی ایجاد شده است و باید متناسب با واقعیت های امروز تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه معتقد نیستم بیانیه لوزان چارچوبی بدی را برای تفاهم فراهم کرده باشد، در عین حال تصریح کرد: لوزان همه چیز نبود و فراز و نشیب هایی نیز داشت و شرایطی در آن وجود داشت که می توانست اصلاح شود و الان هم دارد اصلاح می شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این مذاکرات شرایط سخت و پیچیده ای دارد، تاکید کرد: این مذاکرات برای اولین بار در نوع خودش اتفاق می افتد و ضمن اینکه توان دیپلماسی کشور را ارتقا می دهد، نفس زیادی نیز از دستگاه دیپلماسی ما گرفته است، بنابراین باید از حرف های تند که کمکی به پیشرفت مذاکرات نمی کند پرهیز شود.

جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: ما نسبت به توانمندی تیم مذاکره کننده و اعتقاد آنها به مبانی نظام اطمینان داریم و امیدواریم که از قضاوت امروز و آیندگان سربلند بیرون بیایند.