اجرای طرح ممیزی صادراتی در استان زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در جلسه تعامل بسیج اصناف با اتاق بازرگانی با اعلام این خبر افزود: داشتن ممیزیهای مورد نیاز برای واحدهای صادراتی از نیازهای لازم برای گروهبندی واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان محسوب میشود.
ناصر فغفوری با اشاره به اینكه در قالب اجرای این طرح واحدهای تولیدی مستقر در استان به چهار گروه طبقهبندی میشود، تصریح كرد: تولید کالاهای صادراتی با هدف صادرات، تولید کالاهای غیرصادراتی با هدف صادرات، تولید کالاهای صادراتی بدون داشتن هدف صادراتی و تولید اقلام غیرصادراتی بدون هدف صادراتی چهار گروه تولیدی است که باید برای هر یك بر اساس اهداف آن برنامهریزی لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه با اشاره به خلاء موجود در استان در خصوص نبود سفیران صادراتی افزود: در راستای رفع این نقیصه، فراخوانی از طریق اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد كه علاقهمندان و توانمندان میتوانند با حضور در دورههای آموزشی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کنند.
در ادامه این جلسه، فرمانده بسیج اصناف استان با اعلام فعالیت این حوزه در سپاه پاسداران ناحیه زنجان، سه برنامه کمک به توانمندسازی تولیدکنندگان و اصناف جهت دستیابی به بازارهای خارجی، آشنایی فعالان اتاق بازرگانی با محورهای اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاوزی، صنعتی و خدمات و بازاریابی و فروش محصولات تولید شده در حوزه اقتصاد مقاومتی را سرفصلهای اصلی برنامه تعامل بسیج اصناف استان با اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اعلام کرد.
حیدری، خواستار معرفی توانمندیها و پتانسیلهای استان در حوزه تجارت خارجی به فعالان حوزه اقتصاد مقاومتی شده و آموزش قوانین و مقررات بازرگانی و صدور کالا به خارج از کشور را مهم ارزیابی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه با استقبال از برنامههای بسیج اصناف استان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعامل بین بسیج اصناف و اتاق بازرگانی را فرصتی جدید جهت هدفگذاری و برنامهریزی مجدد دانست و بر باور عمیق خود بر دستیابی به نتایج مثبت این تعامل تاکید کرد.
غلامحسین جمیلی، اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی را در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور مهم قلمداد کرد و اجرای این برنامه را در طی زمان تحریم و بعد از آن لازم دانست.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان یکی از نقاط ضعف استان در حوزه تجارت را در عدم فعالیت شرکتهای بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای تجاری و استفاده از فضای رقابتی در بازرگانی خارجی در گرو فعالیت شرکتهای تجاری است که باید در این زمینه نسبت به تربیت و پرورش سفیران تجاری در استان اقدام شود.
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