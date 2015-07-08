روز قدس، روز مقابله مستضعفین بامستکبرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک حجت الاسلام علی خاتمی و جمشید انصاری به مناسبت فرا رسیدن روز قدس یادآور شده است: روز قدس میراث گران بهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی(ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است.

این بیانیه می افزاید: قدس محور هویت و اتحاد همان امتی است که مستضعفان زمین را وارثان واقعی می داند و برای زور مداری و بی عدالتی عمری کوتاه قائل و ایمان دارد که نصرت و پیروزی از آن صالحان و هدایت یافتگان خواهد بود.

حجت الاسلام خاتمی و مهندس انصاری در بیانیه مشترک خود ادامه می دهند: در این روز بزرگ، قدرت خداوند در گام های استوار مردان و زنان مسلمان و دریای مواج و خروشان مسلمانان روزه دار نمود می یابد.

نماینده ولی در استان و امام جمعه زنجان و همچنین استاندار زنجان در بیانیه مشترک خود عنوان کرده اند: از مردم آگاه و همیشه در صحنه استان مي خواهيم كه با توجه به اهمیت و حساسیت تحولات بین المللی و منطقه ای، بار دیگر با حضور و شرکت خود در راهپیمایی روز قدس جمعه 19 تیر ماه ثابت كنند كه همسو با آرمانهای امام راحل و منویات مقام معظم رهبری، بارزترین شکل تعهد و جلوه دیگری از حماسه سیاسی را به نمایش خواهند گذاشت.