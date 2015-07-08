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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

برترین تصاویر جهان در ۱۷ تیر ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۷ تیر ۹۴

تصاویر امروز را از ماه رمضان در هند آغاز می‌کنیم و در ادامه تصاویر مسابقه دوچرخه سواری در فرانسه و آماده باش نیروهای امنیتی افغان را خواهیم دید.

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مرد کشمیری در ماه مبارک رمضان قرآن می‌خواند. (Reuters)

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عبور دوچرخه سواران از کنار «ارگ نامور» در مسیر طولانی ۲۲۴ کیلومتری مسابقه دوچرخه سواری از بلژیک تا فرانسه (AP)

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زمین خوردن گاوچران هنگام گاوبازی در  اسپانیا (AP)

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یک سالمند بازنشسته مقابل بانک ملی آتن، یونان (Reuters)

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اعتراض فعالان زن «بولیوی» به سفر پاپ فرانسیس (REUTERS)

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آماده باش نیروهای امنیتی افغان برای عملیات در کابل (csmonitor)

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باران شدید در «سن پترزبورگ» روسیه (csmonitor)

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نمای شهر صنعا پایتخت یمن از داخل ساختمان آسیب دیده (Reuters)

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کودکان عراقی از بالای ساختمان مخروبه داخل رود دجله می‌پرند. (gosanangelo)

کد مطلب 2854385

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