برترین تصاویر جهان در ۱۷ تیر ۹۴

مرد کشمیری در ماه مبارک رمضان قرآن میخواند. (Reuters)
عبور دوچرخه سواران از کنار «ارگ نامور» در مسیر طولانی ۲۲۴ کیلومتری مسابقه دوچرخه سواری از بلژیک تا فرانسه (AP)
زمین خوردن گاوچران هنگام گاوبازی در اسپانیا (AP)
یک سالمند بازنشسته مقابل بانک ملی آتن، یونان (Reuters)
اعتراض فعالان زن «بولیوی» به سفر پاپ فرانسیس (REUTERS)
آماده باش نیروهای امنیتی افغان برای عملیات در کابل (csmonitor)
باران شدید در «سن پترزبورگ» روسیه (csmonitor)
نمای شهر صنعا پایتخت یمن از داخل ساختمان آسیب دیده (Reuters)
کودکان عراقی از بالای ساختمان مخروبه داخل رود دجله میپرند. (gosanangelo)
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