به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی عیدی بیرانوند در جلسه شورای شهر خرم آباد به موضوع بدهی شهرداری خرم آباد به شرکت ونک پارک اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق این قرارداد بنا بود شرکت ونک پارک در سال ۸۳ و در محل فعلی برج های دوقلوی کیو عملیات عمرانی انجام دهد.

وی افزود: حال با توجه به اینکه زمین طرف قرارداد شرکت ونک پارک با شهرداری خرم آباد به شرکت معین کوثر برای ساخت برج های دو قلو واگذار شده است مدیرعامل این شرکت ادعا می کند دادگاه رای به برگرداندن زمین به حالت اولیه داده است.

شرکت ونک پارک خواستار دریافت چهار میلیارد تومان خسارت از شهرداری شد

شهردار خرم آباد بیان کرد: شرکت ونک پارک از شهرداری خرم آباد خواسته است مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را به این شرکت بپردازد تا این شرکت رای صادر شده علیه شهرداری را به اجرا در نیاورد.

وی نتایج حاصله از توافق اولیه با شرکت ونک پارک را با اعضای شورای شهر خرم آباد در میان گذاشت تا نظر آن ها را در خصوص این موضوع جویا شود و گفت: در توافق اولیه صورت گرفته با این شرکت بنا شد شهرداری خرم آباد مبلغ چهار میلیارد تومان را بابت خسارت ونک پارک در اختیار آن ها قرار دهد.

عیدی بیرانوندافزود: با توجه به اینکه شهرداری خرم آباد پول و زمینی برای پرداخت بدهی خود در اختیار ندارد بنا شد از محل پروژه برج های دوقلو و سهمی که شهرداری در این پروژه دارد ۲۷۰ متر مربع از طبقه همکف این ملک در اختیار شرکت ونک پارک قرار داده شود.

صحبت های مطرح شده توسط شهردار خرم آباد در خصوص واگذاری ۲۷۰ متر مربع از طبقه همکف برج های دوقلو به شرکت ونک پارک با مخالفت برخی اعضای شورای شهر مواجه شد و هر کدام دلایلی برای علت مخالفت خود بیان کردند.

شهرداری مشکل خود با شرکت ونک پارک را طوری حل کند که شورا متهم نشود

رئیس شورای شهر خرم آباد در اینباره گفت: در خصوص عقد قرارداد شهرداری خرم آباد با شرکت معین کوثر در مصوبه شورای شهر به صراحت آمده است شهرداری زمانی می تواند با شرکت معین کوثر قرارداد ببندد که تمام ابهامات حقوقی با شرکت ونک پارک را به سرانجام رسانده باشد در غیر اینصورت نمی تواند قراردادی را منعقد کند.

علی جهان آرا افزود: پس از طرح این شرط شورای شهر شهرداری خرم آباد اعلام کرد هیچگونه بحث حقوقی با شرکت ونک پارک در این رابطه وجود ندارد و تمام مشکلات موجود در این زمینه رفع و رجوع شده است.

وی با انتقاد از اینکه چرا شورای شهر خرم آباد تا کنون از این قضیه بی اطلاع بوده و لازم بود حداقل رونوشتی از حکم نامبرده نیز در اختیار شورا قرار می گرفت ادامه داد: بایستی برای حل این مشکل چاره ای اندیشیده شود تا مشکل موجود به صلاح مردم و شهرداری رفع شده به گونه ای که شورا نیز در این میان متهم شناخته نشود.

شرکت ونک پارک اهرم قانونی برای گرفتن پول از شهرداری ندارد

یکی از اعضاء شورای شهر خرم آباد نیز در اینباره اظهار داشت: رای اولیه در خصوص پرونده ونک پارک به نفع شهرداری خرم آباد صادر شده بود اما شرکت ونک پارک بر اساس ارتباطاتی که با دستگاه های بالادستی داشت تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرده و رای صادره که ابتدا به نفع شهرداری صادر شده بود نقض شد.

رضا حاصلی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت ونک پارک اهرم قانونی برای گرفتن پول از شهرداری ندارد بیان داشت: نمی دانم بر اساس کدام قانون این شرکت از شهرداری خرم آباد تقاضای ۱۰ میلیارد تومان کرده است.

وی افزود: تا این لحظه به موجب هیچ حکم قضایی شهرداری خرم آباد محکوم به پرداخت خسارت یا خلع ید نشده بلکه این شرکت ونک پارک بوده که در وظیفه خود در موعد مقرر برای ساخت پروژه مورد نظر عمل نکرده است.

حاصلی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر خرم آباد در قبال قراردادهای منعقد شده مسئول بوده و بایستی به مردم پاسخ دهند عنوان کرد: در حالی شهرداری خرم آباد برای انعقاد قراردادهای شهرداری از مشاورین حقوقی خارج از بدنه شهرداری استفاده می کند که این افراد هیچگونه مسئولیتی در قبال رای های صادره ندارند.

حق های ضایع شده از شهرداری در پروژه ونک پارک پیگیری می شود

محمد حسین پور یکی دیگر از اعضاء شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه ما نباید به هر کسی اجازه دهیم با حق مردم بازی کند اضافه کرد: آیا شهردار وقت هنگام قرارداد با شرکت معین کوثر در خواب بوده که الان بخواهیم چهار میلیارد تومان را بابت اشتباه او پرداخت کنیم.

این عضو شورای شهر خرم آباد گفت: من حق های ضایع شده از شهرداری در خصوص پروژه ونک پارک را پیگیری خواهم کرد و شهردار خرم آباد نیز به عنوان کلیددار شهر و امین شورا موظف است مبالغی که خلاف قانون در رابطه با پروژه های مختلف پرداخت شده را پی گیری کند چرا که بودجه شهرداری خرم آباد از پول های سرانگشتی مردم جمع می شود و نباید مبلغ هایی میلیاردی را با سهل انگاری به افرادی بخشید.

حسین پور افزود: درست است که پول های هدر رفته از شهرداری خرم آباد مربوط به دوره شهردار بودن یحیی عیدی بیرانوند نیست ولی این مسئول بایستی پی گیری حقوق از دست رفته شهرداری باشد.

در پایان این جلسه رئیس شورای شهر خرم آباد از شهردار خواست پی گیر موضوع قرارداد ونک پارک با شهرداری بوده و گفت: شورای شهر خرم آباد از کسانی که عمدا یا سهوا در این زمینه اقداماتی علیه شهرداری خرم آباد مرتکب شده اند نخواهد گذشت.