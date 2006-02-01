به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر "موسيقي و شور همراه آن" نام دارد و نگارش فيلمنامه و كارگرداني آن بر عهده مارك لارنس است. هيو گرانت و درو بريمور در اين فيلم نقش آهنگسازاني را بازي مي‌كنند كه به هنگام كار روي يك پروژه موسيقي به يكديگر علاقمند مي‌شوند.



فيلمبرداري "موسيقي و شور همراه آن" از اواخر ماه مارس در لوكيشن‌هاي نيويورك سيتي آغاز مي‌شود. بريمور نه تنها در اين اثر به ايفاي نقش مي‌پردازد، بلكه فيلم را توسط استوديو شخصي‌اش تحت عنوان فلاور فيلمز توليد مي‌كند. نخستين تجربه لارنس در زمينه ساخت فيلم سينمايي با فيلم "اطلاعيه دوهفته‌اي" شكل گرفت كه از حضور هيو گرانت و ساندرا بولاك در نقش محوري سود مي‌جست.



هيو گرانت، هنرپيشه بريتانيايي، اين روزها سرگرم ايفاي نقش در فيلم "روياهاي آمريكايي" است. اين در حالي است كه بريمور روي پروژه "خوش به حال تو" كار مي‌كند.